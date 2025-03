Ormai ci siamo, infatti la macchina dell’Isola dei Famosi 2025 si è già messa in moto. La produzione sta organizzando tutto nei minimi dettagli per consegnare un’edizione che possa diventare un successo anche in termini di ascolti televisivi. Sappiamo che la conduttrice sarà Veronica Gentili, ufficializzata nelle scorse ore, ma ora è spuntata fuori pure la data di inizio.

Per quanto riguarda la presentatrice dell’Isola dei Famosi, non siamo più nel campo delle ipotesi. La pagina Instagram del reality show di Canale 5 ha diramato il primo comunicato ufficiale che ha riguardato proprio la Gentili. La data di inizio non è stata confermata definitivamente, ma fonti attendibili hanno già saputo tutto.

Isola dei Famosi 2025, spunta la data di inizio

In questi giorni si sta vociferando anche su chi saranno gli opinionisti dell’Isola dei Famosi, col nome di Vladimir Luxuria che avrebbe raccolto sempre più consensi dopo la sua non fortunata conduzione. L’inviato dall’Honduras potrebbe essere Pierpaolo Pretelli e ora il sito Fanpage ha svelato quando i naufraghi partirebbero per questa avventura e quando ci sarebbe la prima puntata in assoluto.

Stando a Fanpage, domenica 4 maggio i concorrenti inizierebbero il viaggio verso l’Honduras e poi mercoledì 7 maggio comincerebbe il programma su Canale 5 con la conduzione di Veronica Gentili. Grande attesa per capire se lei sarà subito apprezzata o meno dai telespettatori in questa sua nuova esperienza lavorativa.

Mistero invece sui naufraghi, infatti non ci sono annunci ufficiali sul cast che sarà composto. Ma da qui a un mese potremmo avere le idee sicuramente più chiare.