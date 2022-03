Manca poco, pochissimo, alla partenza de L’Isola dei Famosi. Tutto inizierà il 21 marzo, un lunedì. Ma quello che non è stato deciso (sì, avete capito bene) è la data di fine. Insomma, i concorrenti non sanno per quanto dovranno stare lì. Naturalmente, un po’ come per il Grande Fratello Vip, a prendere una decisione finale sarà la rete dopo che avrà avuto modo di valutare l’andamento degli ascolti. Ma anche in caso di ascolti ottimi, Ilary Blasi fa sapere che non si andrà oltre la prima settimana di giugno.

Lo ha riferito la conduttrice che in questi giorni è in preda al gossip più spicciolo, a Tv Sorrisi & Canzoni. Nella stessa intervista Ilary Blasi ha detto: “Cosa farò dopo L’Isola dei Famosi? Non lo so. [Il reality, ndr] dovrebbe finire al massimo la prima settimana di giugno, di mezzo c’è l’estate.. e poi chissà”. Ha anche detto, Ilary, abituata a fare le ore piccole per via della diretta, riguardo a quello che succede dietro le quinte dell’Isola: “Mangio prima della puntata, ma non tantissimo: riso e pollo”.

“Infatti dopo ho una fame bestia! Quando torno in albergo, verso le due di notte, mi faccio una camomilla con le fette biscottate e va meglio. Mi addormento verso le tre del mattino, poi il giorno dopo torno di nuovo a Roma in treno o in aereo. Faccio la pendolare”. Questa la sua vita, che si prospetta la stessa, forse fino a giugno 2022, o almeno fino a che non ci sarà la finale de L’Isola dei Famosi.





Ma a a parte belle notizie, c’è qualcosa con cui Ilary Blasi deve fare i conti prima dell’inizio dell’Isola dei Famosi. Come abbiamo fatto sapere ieri, Alvin è stato trovato positivo al tampone per il Covid e non è potuto partire per l’Honduras.

Se non si negativizzerà in tempo sarà costretta a fare a meno di lui ed usare Vladimir Luxuria come sostituta. Come qualcuno ricorderà, Vladimir Luxuria ha già ricoperto quel ruolo ed è una professionista, ma partendo – in caso – all’ultimo, non riuscirebbe a fare le dovute prove ed il rischio di prima puntata un po’ all’arrembaggio è dietro l’angolo. Insomma, ancora una volta, la stagione dell’Isola dei famosi parte in salita.