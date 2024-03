Al Grande Fratello è tornata anche Anita. Che ha riabbracciato Alessio, poi uscito definitivamente dalla casa al televoto, ma ha avuto anche un ennesimo faccia a faccia, anche se a distanza, con la sua nemica numero uno al reality: Beatrice. Era un faccia a faccia atteso ed è andato in scena senza esclusione di colpi. Il vero confronto di fuoco. La prima a esporsi è stata proprio la bionda romana, eliminata lunedì scorso. Parlando dell’attrice ha detto “Ha fatto parte del mio percorso in un modo molto ampio, io ho lavorato su di me grazie a lei. È vero che volevo uscire ma non volevo dargliela vinta e mi sono data una settimana. Avendo un carattere forte non mi è mai capitato di trovare caratteri come Beatrice”

“In 5 mesi e mezzo di GF ad Anita – la risposta della Luzzi – ho detto che mancava di cifra poetica e che non era sensuale, in questi mesi lei ha attaccato la mia famiglia, il mio lavoro, le mie amicizie, i mei sentimenti e in tutte le puntate in cui ha potuto mi ha attaccato. Una volta ho detto che è dissacrante tutta questa cattiveria che lei racconta in questi mesi si è concretizzata in decine di nomination contro di me. Si è permessa, e non ha mai chiesto scusa di questo, di intromettersi, io credo sia chiaro a tutti che il sentimento era molto vero e che grazie a lei è svanito nel nulla”.

GF, Signorini asfalta Anita

Non è finita qui perché “Sei un’abilissima comunicatrice ma anche io – ha ribattuto Anita – e il pubblico come dici tu sa. Tu vuoi lanciare la frase ad affetto ma io sono stata 6 mesi e mezzo e io sono felice di quello che ho fatto. Io sono qui soprattutto per quello che è successo con Alessio, sento di aver dato il tutto per tutto, io mi chiederei piuttosto perché Giuseppe, credo tu sia presa di Giuseppe più che lui di te, come mai ogni volta che mi staccavo da lui funzionava? Forse dovresti cambiare chiave di lettura”.

Il parere di Giuseppe, tirato in ballo anche da Alfonso Signorini: “Anita ha rovinato la vostra relazione?”, gli ha chiesto. Ma il bidello, che per la cronaca poi è stato eliminato, si è defilato dallo scontro: “Io avevo risposto due settimane fa, nella mia relazione Anita non ha mai detto nulla non mi ha mai influenzato, la questione è tra di loro”.

Faccia a faccia a distanza tra Anita e Beatrice… non c'è alcuna possibilità di "accordo"… #GrandeFratello pic.twitter.com/0R5mjAYoXk — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 21, 2024

Il pelato stasera non sbaglia un colpo#grandefratello pic.twitter.com/raqX2tZvCM — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) March 21, 2024

PCDIO ALFONSO MI FAI VOLARE#grandefratellopic.twitter.com/UvCuOxTOo9 — ~Doms (@82odod) March 21, 2024

Cara Anita tu sei una convinta patologica e non ti rendi conto di quanto non sei amata #grandefratello pic.twitter.com/ircXk7n9TT — 🔴 NIKOL 👠🌺🌸👠 (@Nikol863180341) March 22, 2024

Anche Cesara Buonamici ha commentato la “guerra” Anita vs Beatrice. Secondo l’opinionista la 26enne è stata “l’unica che ha tenuto testa a Beatrice”. Non è forse troppo d’accordo Signorini, che ha servito una frecciata bella e buona: “Più che altro frignava”. E ancora, rivolgendosi ad Anita: “Il pubblico lo puoi incantare però di fatto tu sei qua, lei (Beatrice, ndr) è là”. Ovazione del pubblico social, che come diciamo da mesi tifa più che altro l’attrice in questo duello.