L’ultima puntata della 14esima stagione di Don Matteo, andata in onda ieri sera su Rai 1, ha regalato momenti indimenticabili ai milioni di telespettatori che seguono con affetto la celebre fiction. Tra colpi di scena e intense emozioni, uno dei momenti più sorprendenti della serata è stato l’apparizione speciale di Luna e Alma, le figlie di Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales.

A fare un’apparizione speciale nell’ultima puntata di Don Matteo 14 sono state nientemeno che Luna e Alma, figlie di Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales. Le bambine sono state protagoniste di un breve cameo, tuttavia chi segue e conosce la coppia ha immediatamente riconosciuto le piccole. Questo momento ha attirato l’attenzione degli spettatori più attenti, che hanno subito commentato sui social la dolce sorpresa offerta dalla fiction.

Don Matteo, le figlie di Raoul Bova ‘usate’ come comparse

Raoul Bova, ormai uno dei volti più amati della televisione italiana, è entrato a far parte del cast di Don Matteo due anni fa, raccogliendo il testimone da Terence Hill. La sua interpretazione ha saputo conquistare il cuore dei fan, mantenendo alta la tradizione di una serie che da anni è un pilastro della programmazione televisiva. L’aggiunta di un tocco personale, come la presenza delle sue figlie, ha reso l’ultima puntata ancora più speciale.

Non solo protagonista di Don Matteo, Raoul Bova continua a dimostrare la sua versatilità partecipando a numerosi progetti di successo. Qualche settimana fa nel mentre Raul è arrivato anche a Ballando con le Stelle come ballerino per una notte. La sua partecipazione al talent show di Milly Carlucci non è stata solo una esibizione occasionale: la conduttrice è riuscita a ottenere dall’attore la promessa di tornare il prossimo anno come concorrente ufficiale. Una notizia che ha già scatenato l’entusiasmo del pubblico, impaziente di vederlo cimentarsi in questa nuova avventura.

Le figlie di Raoul e Rocio, Luna e Alma hanno fatto una piccola comparsa stasera, che belle che sono 🥺#DonMatteo14 pic.twitter.com/3UrAVjZr6t — Mrs. Specter (@Sempaffamat) December 19, 2024

L’ultima puntata di Don Matteo 14 ha confermato ancora una volta il successo di una fiction che sa come tenere incollati i suoi spettatori. L’apparizione di Luna e Alma Bova è stata un dettaglio che ha aggiunto un tocco di dolcezza e familiarità alla serata, mentre l’attesa per il ritorno di Raoul Bova in Ballando con le Stelle lascia presagire un 2025 ricco di emozioni e nuove sfide per l’amatissimo attore.

