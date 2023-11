Incredibile ma vero, un’altra proposta di matrimonio a sorpresa nel programma di Caterina Balivo. ‘La volta buona’ di nome e di fatto: un’altra coppia vip pronta ad andare all’altare, ma in questo caso per il secondo Sì, quello in chiesa. A 28 anni dalle nozze con rito civile arriveranno presto quelle con rito religioso per la bellissima conduttrice, modella e showgirl e il suo Luca. Che si è palesato in collegamento video, proprio durante l’intervista, si è inginocchiato e fatto la proposta.

“Piccola sorpresa amore io sono qui con voi perché so che state parlando di amore e state parlando di unioni di famiglia quindi, sono qui per chiederti dopo trent’anni quasi che siamo sposati se fra due anni cioè al compimento all’anniversario, del trentesimo di matrimonio nel 2025 tu vuoi sposarmi nuovamente in chiesa”, ha detto Luca Sabbioni lasciando a bocca aperta l’ospite vip di Caterina Balivo.

Leggi anche: “Cosa facevo prima”. Affari Tuoi, la confessione del concorrente in studio. Amadeus senza parole





“Mi vuoi sposare per il nostro anniversario?”: sorpresa da Caterina Balivo

“Lo so è una sorpresa noi ne abbiamo parlato qualche volta ma adesso ufficialmente perché tu ora puoi, visto che sei battezzata. Quindi, ti chiedo in ginocchio se tra due anni vuoi sposarmi in chiesa”, ha concluso. E Nastasha Stefanenko, destinataria della proposta, non ha potuto che rispondere Sì.

“Allora mi tocca! L’abbiamo pensato tante volte e siamo arrivati a 30 anni di matrimonio e adesso gli dico di sì, certo che sì”, ha risposto dopo aver raccontato al pubblico di Rai1 la sua storia. Natasha Stefanenko è infatti nata e cresciuta in un paese ateo, dove era vietato credere e le chiese erano chiuse o distrutte. Su nonna diceva però le preghiere sottovoce e provava a insegnarle in segreto la fede.

Le diceva che Dio era dentro di lei ma nessuno poteva battezzarsi. Dopo il 1991 tutta la sua famiglia si è battezzata subito, ma lei no. Non se l’è sentita nemmeno quando Luca Sabbioni le ha chiesto la mano, dunque si è sposata nel 1995 in Comune. A 40 anni la decisione di ricevere il Battesimo e ora, a 28 anni da quel giorno, il matrimonio in chiesa. Con una curiosità che riguarda l’abito da sposa. La coppia ha realizzato le foto prima del sì perché poi sarebbe arrivato il buio e non potevano più farle: “Fatelo vedere il vestito che porta bene”.