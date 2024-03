Notizia deludente per il pubblico di Uomini e Donne. Mediaset ha deciso infatti una sospensione del programma di Maria De Filippi. Una scelta necessaria ed inevitabile, presa direttamente dai vertici dell’emittente di Pier Silvio Berlusconi, che è stata sicuramente accettata con serenità dalla padrona di casa. E c’è una motivazione alla base di tutto questo.

Uomini e Donne non ci sarà infatti in un giorno specifico, infatti Mediaset ha voluto definire questa sospensione. Ovviamente i telespettatori che seguono quotidianamente le dinamiche di tronisti, corteggiatori, dame e cavalieri resteranno delusi. Ma allo stesso tempo dovranno capire che non ci sono alternative a questa opzione, ormai ufficializzata.

Leggi anche: “Mi stai sul c***”. Uomini e Donne, da Ernesto insulti a Marcello: Gianni Sperti prende posizione





Uomini e Donne, Mediaset ha deciso una sospensione: quando è prevista

Non è l’unica trasmissione che dovrà fare i conti con questa scelta. Ma certamente chi segue con costanza Uomini e Donne è il più rattristato, dopo che Mediaset ha confermato questa sospensione come riportato dal sito Blastingnews. Anche Endless Love non andrà in onda il medesimo giorno, verrà infatti sostituito provvisoriamente da La Promessa. Ci sarà invece Striscia la Notizia.

Uomini e Donne e anche Amici 23 non andranno in onda nel pomeriggio di lunedì primo aprile. Parliamo del giorno di Pasquetta, festivo sul calendario, quindi le due principali trasmissioni di Maria non ci saranno e lasceranno spazio sempre a La Promessa. A partire dal 2 aprile la messa in onda dei due programmi Mediaset riprenderà in maniera regolare.

Nessuna punizione da parte di Mediaset, che invece ha compiuto questo gesto anche perché gli ascolti ne avrebbero potuto risentire dato che molta gente non è in casa a Pasquetta.