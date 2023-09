Myrta Merlino, dopo il buon inizio arrivano i problemi. E adesso c’è anche la decisione dei vertici che la riguarda da vicino. C’era grande attesa per l’esordio su Canale 5 della popolare conduttrice proveniente dalla positiva esperienza a La 7. Certo sostituire un personaggio come Barbara D’Urso, tanto criticata quanto amata, non era cosa semplice e si sapeva. Ma forse ci si aspettava un avvio diverso.

Addirittura c’è già chi chiede a gran voce il ritorno di Carmelita, cosa che però non avverrà: i dirigenti del Biscione hanno le idee chiare e vogliono puntare su Myrta Merlino. Però il suo Pomeriggio 5 non sta entusiasmando. Nei giorni scorsi, inoltre, il ritorno su Rai 1 di Alberto Matano con “La vita in diretta” ha portato ad un calo significativo degli ascolti del programma di Myrta. E le critiche proseguono. Adesso, inoltre, è arrivata una decisione direttamente dai piani alti di Mediaset.

Myrta Merlino e Pomeriggio 5, arriva la decisione di Mediaset

Dopo il debutto di 4 settembre col botto (21,37% di share e 1 milione e 637mila spettatori, ndr) è iniziato il calo. E nei giorni scorsi è arrivata la notizia: “I risultati della nuova gestione di Myrta Merlino iniziano a preoccupare Mediaset, che potrebbe pensare a qualche ritocco da apportare alla trasmissione onde risollevare gli ascolti, specie nella seconda parte. Sempre che non sia troppo tardi, come scrive Giuseppe Candela su Twitter”.

Myrta Merlino nel segmento finale di Pomeriggio 5 raccoglie soltanto il 13/14% di share, decisamente troppo poco. E di questo si starebbe lamentando perfino Gerry Scotti, il cui programma “Caduta Libera” inizia subito dopo e risentirebbe dei risultati negativi dello show di Myrta. Da lunedì 25 settembre, inoltre, ci saranno dei cambiamenti nel palinsesto di Canale 5. Dopo Beautiful, Terra Amara e Uomini e Donne torna infatti il day time di Amici di Maria De Filippi, seguito da quello del GF 8.

A questo punto i dirigenti Mediaset hanno dovuto fare una scelta. Per consentire a Myrta Merlino di prendere la linea alle 16:55, cioè circa 10 minuti prima de “La Vita in Diretta”, ha pagato dazio la soap opera “La Promessa“. Per non far slittare Pomeriggio Cinque di venti minuti circa, infatti, a Mediaset hanno deciso di cancellare la soap. Una scelta secondo alcuni azzardata visto che parliamo di un appuntamento capace di raggiungere i 2 milioni di telespettatori. Insomma, avanti tutta con Myrta Merlino e il suo Pomeriggio Cinque: sarà la decisione azzeccata?

