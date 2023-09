Pomeriggio Cinque, per Myrta Merlino è stata una settimana a dir poco complicata: il ritorno in video di Alberto Matano con La Vita in Diretta, principale competitor in onda nello stesso orario su Rai 1, ha portato ad un calo significativo degli ascolti tanti che aumentano i commenti di chi chiede un ritorno di Barbara D’Urso. Ritorno che non ci sarà visto che Mediaset non sembra avere alcuna intenzione di impiegare Carmelita da qui al 31 dicembre, giorno in cui è fissata la scadenza naturale del contratto.

Tanti i commenti che sono piovuti in questi giorni. Si legge sui social: “Non metto sicuramente in dubbio la professionalità di questa professionista. Penso invece sia stata fatta una sostituzione troppo drastica che va così a dividere il pubblico. Io preferisco Barbara, anche se non guardo la televisione. Per quello che ha dato e come lo ha dato meritava un’uscita di scena da questo programma decisamente differente da quello che invece ha ricevuto”.





Pomeriggio Cinque, Myrta: critiche per la nuova impaginazione

E ancora: “Brava Mirta ottima professionalità ma io preferisco Barbara”. Ora a rincarare la dose ci pensa anche l’esperto di televisione Davide Maggio che sul suo sito non risparmia frecciate al programma. “Myrta Merlino ha avuto lo studio grande. Ma lo studio non è funzionale. Myrta Merlino ha avuto traino e orario di inizio vantaggioso. Ma l’impaginazione di Pomeriggio Cinque non sfrutta tale vantaggio”.

“Da quando ha preso il via la nuova stagione de La Vita in Diretta, lo scorso lunedì, la trasmissione infatti si è dotata di una mini anteprima di 5 minuti circa, seguita da un break pubblicitario che precede il resto del programma”. Una scelta che a Maggio “sembra suicida”. E spiega anche il motivo: “I primi 5 minuti sono quelli più seguiti: su Rai1 c’è il Tg1 e soprattutto perché vengono dopo La Promessa che sta garantendo un traino superiore al 20% (che potrebbe anche aumentare)”.

“Dunque perché toglierli dal computo della prima parte del programma (ammesso che abbia ancora senso pure tale divisione)?”. Tra tante critiche c’è però anche chi la difende: “Leggerezza garbo nel condurre il programma Sig.ra Merlino mi lascia una sensazione che la durata del programma duri poco lasciando l’attesa per rivederlo domani, insomma una TV che entra nelle case senza rumore”.