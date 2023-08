Uomini e Donne torna in televisione dal lunedì al venerdì dalle ore 14.45 con le prime registrazioni che, stando a quanto rivelato in anteprima dal giornalista Lorenzo Pugnaloni sarebbero in programma per il 24 e 25 o 25 e 26 agosto. La prossima edizione di “Uomini e Donne” farà il suo ritorno lunedì 11 settembre 2023 con i nuovi tronisti e il ritorno di Dame e Cavalieri e una nuova opinionista. Pare infatti che Ida Platano torni in studio nella nuova e attesa veste accanto a Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Quest’anno Uomini e Donne ha visto tante coppie avvicendarsi in studio. Tronisti e troniste che hanno trovato l’amore, ma anche tantissime coppie scoppiate. Luca Salatino e Soraia hanno retto pochi mesi e subito dopo l’esperienza del tronista al Grande Fratello Vip i due hanno deciso di separarsi.

Uomini e Donne, coppia lasciata perché lui ”evacuava con la porta aperta”

Stessa sorte per tante altre coppie che hanno partecipato alla scorsa edizione di Uomini e Donne. Nei giorni scorsi Veronica Rimondi è intervenuta sui social per annunciare la rottura da Matteo Farnea, che secondo la sua versione dei fatti l’avrebbe lasciata senza nessun motivo. L’ex tronista si è detta sconcertata e amareggiata per la fine di una storia d’amore che pensava potesse durare per sempre.

Addio anche per le coppie formate da Luca Daffrè e Alessandra Fumagalli. Federico Nicotera e Carola Viola Carpanelli e ancora prima (a tempo record) tra Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini. Questi ultimi due sono durati il tempo di una intervista a Verissimo e c’è subito stato l’addio. Momento di down anche per la coppia formata da Roberta Ilaria Giusti e Samuele Carniani. In queste ore è stato rivelato il motivo dell’addio di una di queste coppie e ovviamente la notizia è diventata virale sui social, dove è stata commentata con ironia.

“La situazione è questa, vera al 100%, raccontata dalla protagonista. Una coppa di Uomini e Donne è durata due giorni perché a detta di lei, costui nella camera d’hotel ha fatto la c*coca e rumori vari mentre evacuava con la porta aperta. A parte che lei ha perfettamente ragione perché sono cose che io non tollero neanche quando le coppie stanno insieme da 10 anni figurati due giorni”, ha scritto Deianira Marzano. Sentendosi chiamato in causa Carlo Alberto Mancini è intervenuto per smentire la ‘notizia’ e il web ha quindi ipotizzato che il protagonista della vicenda possa essere il tronista Luca Daffrè.