“Dal GF Vip a Sanremo 2022”. Sorpresa al Festival, c’è lei: arriva dalle stanze del reality

Si avvicina il Festival di Sanremo e arrivano le prime ufficialità. È stato proprio il direttore artistico Amadeus a svelare al TG1 le cinque artiste che si alterneranno nelle varie puntate: “La prima sera ci sarà una vera icona del cinema italiano, Ornella Muti. Mercoledì invece la seconda sera, avremo una giovane attrice, con un grande successo ottenuto in Suburra, una ragazza molto talentuosa e brillante, Lorena Cesarini. Poi giovedì avremo un’attrice di teatro, un personaggio tv e star dei social, pungente e ironica, Drusilla Foer. Il venerdì vedrete una vera rivelazione, l’abbiamo vista in Blanca, la bravissima Maria Chiara Giannetta. Al gran finale di sabato avremo una delle più grandi attrici del nostro paese, amatissima dal pubblico italiano, lei è Sabrina Ferilli”.

Sono stati svelati anche i conduttori di PrimaFestival, l’anteprima del Festival che va in onda dalle 20.35 alle 20.45 circa prima delle serate sanremesi. Anche per questa edizione ci saranno una serie di anteprime, dunque, solitamente dedicate agli sponsor e a qualche contributo registrato nel corso delle prove, con sketch e scambi vari tra i conduttori e i cantanti in gara.

Lo scorso anno a condurre PrimaFestival c’erano Giovanna Civitillo, Valeria Graci e Giovanni Vernia. Per il 2022 cambia tutto con un trio completamente nuovo. Si tratta di Roberta Capua, Paola Di Bendetto e Ciro Priello. I testi di PrimaFestival 2022 sono firmati da Walter Santillo, Monica Parente, Alessio Tagliento, mentre la regia è di Fabrizio Cofrancesco. Per Roberta Capua si tratta di un ritorno in tv dopo che la scorsa estate ha condotto insieme a Gianluca Semprini Estate in diretta.





Prosegue il momento positivo di Ciro Priello, conosciutissimo sui social, che dopo il successo della prima edizione di Lol ha partecipato a Tale e Quale Show raccogliendo consensi. E adesso per lui la grande occasione del PrimaFestiva. Insieme a loro due c’è anche Paola Di Benedetto, modella, concorrente de L’Isola dei Famosi 2018, opinionista di Mai Dire Talk e vincitrice del Grande Fratello Vip 4, nonché conduttrice per RTL 102,5.

Paola Di Benedetto vinse l’edizione 2020 del GF Vip. In finale ebbe la meglio su Paolo Ciavarro, mentre Sossio Aruta finì al terzo posto. Il suo successo è anche ricordato perché decise di devolvere l’intero montepremi pari a centomila euro alla Protezione Civile per aiutarla a combattere la pandemia di Covid da poco esploso in Italia che condizionò anche quella finale del reality senza pubblico ma con la trovata degli autori di trasmettere fragorosi applausi registrati inviati dai telespettatori.