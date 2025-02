“Ho preso la mia decisione”. Sanremo, la Rai lo scopre ora: l’annuncio di Carlo Conti in conferenza stampa

Sanremo 2025, è arrivato il momento di tirare le somme. Tante polemiche sono esplose subito dopo l’annuncio della classifica finale. La vittoria di Olly, il secondo posto di Lucio Corsi, ma soprattutto Giorgia e Achille Lauro lontani dal podio e solo sesta e settimo, hanno incendiato il pubblico. Tante critiche anche a Carlo Conti e a un evento che, secondo molti, non è stato memorabile.

Ma i dati degli ascolti hanno detto qualcos’altro. I telespettatori (e gli spettatori di streaming ed altri supporti, ndr) della finalissima di Sanremo sono stati 13 milioni e 427mila spettatori, con il 73,1% di share. Carlo Conti non ha battuto Amadeus, che l’anno scorso aveva totalizzato 14 milioni e 301mila spettatori con uno share del 74,1%, ma può sicuramente sorridere. Ora è arrivata una clamorosa notizia che riguarda la prossima edizione.

L’annuncio di Carlo Conti: cosa farà l’anno prossimo a Sanremo

In queste ore è arrivato il commento alla cinque giorni di Sanremo da parte di Annalisa Minetti: “Grandissima professionalità di Cattelan e Marcuzzi un po’ svampita e con poca naturalezza. Tormento sarà molto felice di avere scoperto di essere stato la sua crush giovanile. Direi Marcuzzi rivedibile. Trovo che tra tutti i conduttori siano stati veramente top Clerici, Scotti, Follesa e Frassica”.

L’annuncio di Carlo Conti sul suo futuro: “Quando inizia il Festival la conduzione è l’ultima cosa. La direzione artistica è un’altra cosa, vuol dire decidere tutto, il cast, la scenografia, la commissione dei giovani. È un lavoro difficile da fare. L’anno prossimo? L’azienda mi ha chiesto di farlo per i prossimi due anni, vediamo… magari posso fare solo la direzione artistica, che è la cosa più importante, e non la conduzione. Poi vedremo. Adesso c’è tutto il tempo per pensarci. Intanto domani mattina mi sveglio e porto mio figlio a scuola”.

Sulle critiche per la classifica finale Carlo Conti ha dichiarato: “Ho sentito fischi ma anche boati quando abbiamo annunciato i primi 10 e poi la cinquina. Anche io sono stato sorpreso come il pubblico. La standing ovation per Giorgia vale più della vittoria. La classifica è un momento di votazione. La vera classifica la farà il pubblico”.

