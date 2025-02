Sanremo 2025, perché Giorgia ha pianto. In queste ore si parla della vittoria di Olly, ma anche e soprattutto delle polemiche che sono scaturite subito dopo la rivelazione della classifica finale. In tanti si sono lamentati perché cantanti del calibro di Achille Lauro e, appunto, Giorgia, sono arrivati addirittura oltre la top 5. Il pubblico dell’Ariston ha fatto sentire tutto il suo disappunto.

Fischi a Sanremo e polemiche sui social per una classifica finale che ovviamente non ha accontentato tutti, anzi. Tanti tra il pubblico avrebbero voluto la vittoria di Giorgia e lo hanno anche urlato: “Hai vinto! Hai vinto!“. Un utente ha commentato: “Un festival da dimenticare con la peggior classifica di sempre”. E molti hanno notato le lacrime di Giorgia: ma perché l’artista romana ha pianto?

Leggi anche: Sanremo 2025, la classifica finale dal primo al 29esimo posto





Perché Giorgia ha pianto: svelato il retroscena

La classifica finale della 75esima edizione del Festival di Sanremo è stata una grande sorpresa per molti e di sicuro una grande delusione per qualcuno. In particolare sia Achille Lauro che Giorgia erano finiti nella top 5 nelle serate precedenti e secondo molti erano proprio loro i favoriti per la vittoria. Ma il verdetto di sabato ha detto altro e molti hanno protestato.

Non sono sfuggite le lacrime di Giorgia. I fischi del pubblico che tifava per la cantante romana hanno riempito l’Ariston. L’artista, che sul palco ha cantato “La cura per me“, ha vinto un altro premio, sicuramente meno prestigioso, ma comunque sempre qualcosa di importante: il premio Tim, riconoscimento che nasce dai voti del pubblico attraverso l’app della nota azienda di telecomunicazioni.

gli occhi pieni di lacrime, la platea in piedi che grida “hai vinto”

Giorgia è il Festival di Sanremo 2025#sanremo2025 pic.twitter.com/SYM4I3TX0c — isabella insolia (@isainsolia) February 16, 2025

Quando le è stato consegnato il premio Giorgia ha sfoggiato un gran sorriso, ma subito dopo non è riuscita a trattenere le lacrime. Mentre dal pubblico si alzavano le grida “Hai vinto tu!” Giorgia è scoppiata a piangere, commossa dall’affetto del pubblico. Ma chissà che, tra quelle lacrime, ci fosse anche un po’ di delusione per come sono andate le cose quest’anno. D’altra parte la cantautrice aveva già vinto il Festival nel 1996 con il brano “Come saprei“, scritto per l’occasione da Eros Ramazzotti, Adelio Cogliati, Vladi Tosetto e arrangiata da Celso Valli.

“Ecco quanto ha vinto Olly“. Sanremo 2025, polemica sul montepremi del vincitore