Olly ha vinto il Festival di Sanremo, già, ma quanto ha vinto. Nel senso di quanti soldi? Ve lo diciamo subito, ma intanto subito dopo il verdetto della 75esima edizione della manifestazione canora italiana per eccellenza arrivano le reazioni. Reazioni di rabbia e proteste di tutti coloro che speravano di veder trionfare Giorgia o Achille Lauro, finiti addirittura fuori dai primi cinque.

Sesto posto per Giorgia, con l’Ariston che l’ha applaudita e poi ha urlato “Hai vinto! Hai vinto!“. E lei ha risposto: “L’affetto del pubblico è la vera vittoria, soprattutto dopo questi anni ha un valore inestimabile. Non so se lo merito, ma vi ringrazio con tutto il cuore”. È diventato virale, invece il post di Enrico Mentana che ha scritto: “Sanremo 2022 Maneskin: manager Marta Donà; Sanremo 2023 Marco Mengoni: manager Marta Donà; Sanremo 2024 Angrlina Mango: manager Marta Donà; Sanremo 2025 Olly: manager ancora lei, Marta Donà”. Ma ora andiamo a scoprire quanti soldi si è portato a casa il vincitore.

Leggi anche: Sanremo 2025, chi è il vincitore del festival di Carlo conti





Quanto ha vinto Olly a Sanremo: da non crederci

Dopo cinque anni Amadeus ha lasciato il testimone a Carlo Conti, che ha raggiunto un grandissimo successo (con picchi di 65% di share, ndr), anche se non sono mancate le polemiche. Sia, come detto, per la classifica finale, ma anche per altro: “Un Sanremo terribile, nessun momento di spicco o memorabile, nessuna voglia di restare a guardare fino a tardi, nessuna risata a crepapelle (tolto qualche secondo dovuto a Geppi e Nino)” ha commentato un telespettatore.

Forse vi sorprenderà, ma il vincitore del Festival di Sanremo, quest’anno Olly, non ha diritto ad alcun premio in denaro. Oltre al fatidico Leone d’oro, simbolo della città, Olly ha acquisito il diritto di partecipare all’’Eurovision Song Contest che quest’anno si svolgerà a Basilea dal 13 al 17 maggio. Anche in questo caso non sono previste vincite in denaro, ma solo, si fa per dire, un rimborso spese di 50mila euro.

A Sanremo sono previsti cachet solo per il conduttore Carlo Conti (sui 500mila euro), i co-conduttori (dai 20 ai 40mila euro) e per gli ospiti come Jovanotti, Damiano David, Noa e Mira Awad. In quest’ultimo caso si parla di cifre tra i 50 e i 100 mila euro per qualche minuto di esibizione. Ai cantanti va un rimborso spese di 53mila euro circa, ma alla fine al singolo cantante arrivano solo 3mila euro.

Chi è Lucio Corsi a Sanremo 2025: età, altezza, peso, carriera e fidanzata