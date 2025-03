La semifinale del Grande Fratello si prospetta incandescente. Infatti, Pamela Petrarolo ha rotto il silenzio sul suo profilo Instagram riferendo ciò che succederà nelle prossime ore. Nel corso della penultima puntata del reality show, l’ex concorrente ha già avvertito tutti i concorrenti, visto che è pronta a fare la rivoluzione.

Non si terrà più niente dentro e vuoterà il sacco dallo studio del Grande Fratello. Presumibilmente Signorini inviterà Pamela Petrarolo a dire la sua e a quanto pare ha tantissime cose da dire. Chissà se riuscirà a far sapere tutto, ma le sue parole sono molto dure e fanno intuire che ci saranno scontri non da poco.

Grande Fratello, Pamela Petrarolo inviperita: “Resa dei conti in semifinale”

L’anticipazione di Pamela Petrarolo sta già elettrizzando i telespettatori del Grande Fratello, pronti ad assistere a momenti memorabili. Da quello che si è potuto capire, la Non è la Rai avrebbe sentito cose che non le sono andate a genio, dunque ha tanta voglia di rispondere per le rime.

Pamela ha scritto sui social nel pomeriggio del 24 marzo: “Stasera ci sarà la semifinale del Grande Fratello e io sono carichissima. Avrei da dire una miriade di cose! Chissà se avrò modo di dirne almeno un paio. Io ce la metterò tutta. Odio la falsità. La finzione. L’inganno. Il pubblico va rispettato, non tradito. Assisteremo alla cosiddetta ‘resa dei conti’? Chissà… Io lo spero. A stasera”.

Non ha spoilerato i nomi dei gieffini che saranno bersagliati da lei, ma Pamela ha preannunciato il vero caos se Alfonso Signorini le darà l’opportunità di parlare.