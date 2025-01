Grande Fratello, il ripescaggio degli eliminati è ormai un caso. Fin dall’eliminazione di Helena Prestes si era parlato di problemi col televoto, possibili errori e poi l’ipotesi di un ritorno di alcuni concorrenti eliminati, prima fra tutti ovviamente proprio la modella. Tanto che la voce sarebbe arrivata pure dentro la Casa e qui ci sarebbe stata la reazione veemente di Lorenzo Spolverato.

Il modello avrebbe minacciato di abbandonare la Casa del GF se Helena dovesse essere ripescata. La segnalazione è arrivata da Deianira Marzano: “Pare che Lorenzo, contrariato da questa eventualità, abbia minacciato di abbandonare il programma, sottolineando che una decisione simile non sarebbe conforme alle regole del gioco”. La scena non è stata fatta vedere. Intanto nelle ultime ore si fa un gran parlare di questo presunto ripescaggio.

Ripescaggio, la voce sugli eliminati: “Preparate le valigie”. Problemi per Helena

A quanto pare c’è chi continua a lanciare l’ipotesi del ripescaggio di alcuni concorrenti eliminati. Sui social è andato in trend un post dove leggiamo: “Ragazzi il ripescaggio è una cosa vera, hanno chiesto agli ex eliminati di preparare le valigie“. Ovviamente si tratta di voci non confermate, ma in tantissimi sperano che sia tutto vero.

Tuttavia, proprio per quanto riguarda il ripescaggio più atteso, cioè quello di Helena, sembra che molti suoi fan non siano d’accordo. C’è chi scrive: “Se fanno il ripescaggio per la prima volta in 25 anni di programma se lo vedono loro perché l’abbiamo letteralmente votata una settimana fa e non ha senso fare questa cosa. Non è corretto nemmeno verso noi e gli altri concorrenti”.

i miei "mi piace" sono un continuo:

Allo stesso tempo c’è chi continua a parlare di televoto truccato e chi di “trappolone” da parte della produzione. Insomma la questione ripescaggio sta tenendo banco. E, naturalmente, sono in tanti a sperare che l’ipotesi si concretizzi: “i miei “mi piace” sono un continuo: impossibile che helena rientri, mi sono rassegnata; il colpo di scena può essere essere solo il ripescaggio di helena, TI SENTOOOOO”. Qualsiasi coda accada la puntata del GF in arrivo sembra essere molto attesa dai telespettatori. E voi, la seguirete?

