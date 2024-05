Nella nona puntata de L’Isola dei Famosi, in onda domenica 19 maggio su Canale 5 e condotta da Vladimir Luxuria, con opinionisti Dario Maltese e Sonia Bruganelli non c’è più la divisione in due squadre e il nuovo leader è Karina Sapsai. Prossimo appuntamento di mercoledì, perché al lunedì arriva Michelle Hunziker con Io canto Family. Joe Bastianich ha abbandonato la nave per ”motivi di salute” e c’è stata una nuova eliminazione.

In nomination c’eranno: Artur Dainese, Samuel Peron, Valentina Vezzali, Khady Gueye e Alvina Verecondi Scortecci. Una volta decretato il vincitore è stato aperto un televoto flash: uno tra i quattro naufraghi rimasti è sttao definitivamente eliminato dal gioco. A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS. Infine, spazio alle nuove nomination.

Isola dei Famosi, eliminata Valentina Vezzali

Il verdetto del televoto arriva la busta e Vladimir annuncia che leggerà solo un nome: quello che sarà salvato immediatamente. Per gli altri quattro verrà aperto un televoto flash in cui il pubblico dovrà dire chi vuole eliminare. Intanto il naufrago salvato dal pubblico è Samuel Peron. Restano così Khady, Artur, Valentina e Alvina, sono le tre donne a rischiare l’eliminazione.

I naufraghi vengono invitati a lasciare la Palapa e ad andare in spiaggia. Vladimir chiude il televoto flash; i due salvati sono Khady e Alvina. Artur e Valentina si confrontano al nuovo televoto. Prima di scoprire il verdetto finale c’è spazio per una prova ricompensa che vede Greta e Khady sfidarsi in una sorta di tiro alla fune.

Il pubblico ha deciso: Valentina Vezzali deve lasciare per sempre l'#Isola pic.twitter.com/VR68eSNBIw — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 19, 2024

Khady vince la sfida e riceva una lettera da sua mamma. Ma posta di fronte alla scelta tra la lettera e il cibo (per sé ma anche per i suoi compagni) la ragazza decide di rinunciare e di prendere il cibo per tutti. Valentina Vezzali, dopo aver passato una settimana turbolenta a causa della nomination ed essere stata attaccata dal gruppo è stata l’eliminata della serata. Prima di lasciare la Palapa deve dare il suo bacio di Giuda e lei decide di darlo a Greta.