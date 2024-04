“Prende il mio posto…”. Pomeriggio Cinque, Myrta Merlino: l’annuncio a fine puntata. È successo durante la diretta del 4 aprile e a fare l’annuncio è stata proprio la padrona di casa. In quest’ultima puntata la Merlino ha toccato gli argomenti più interessanti di questi ultimi giorni. Si è parlato chiaramente di cronaca, ma anche di fatti più leggeri.

Ospite della puntata Gabriel Garko, che ha raccontato qualche aneddoto riguardo la sua fiction “Se potessi dirti addio”, che sarebbe andata in onda da lì a breve. Ma è durante i saluti finali che la conduttrice di Pomeriggio Cinque fa un annuncio che prende in contropiede i telespettatori. La donna e giornalista di Canale 5 allora annuncia che un noto collega prenderà il suo posto. Parliamo di Giuseppe Brindisi.





“Prende il mio posto…”. Pomeriggio Cinque, Myrta Merlino: l’annuncio a fine puntata

Myrta Merlino allora guardando in camera spiega il motivo di questo cambio di conduttori: “Oggi vi saluto dandovi appuntamento a lunedì perchè domani vi affiderò nelle mani di Giuseppe Brindisi, che sarà qui in questo studio al mio posto…”. Ma non è finita perché la Merlino racconta anche il motivo per il quale Brindisi prenderà il suo posto: “Volerò a New York per prendere parte a un impegno che per me è diventato del cuore… Sarò al Palazzo delle Nazioni Unite per il Change the World Model United Nations…”.

Un evento unico ed importantissimo alla quale la donna non può certo mancare. È lei stessa che racconta quello che rappresenta: è un evento internazionale in cui vengono accolti 4 mila studenti da tutto il Mondo: “Vengono da 149 Paesi del Mondo per confrontarsi sui temi fondamentali dell’Agenda Mondiale…”.

E ancora: “Si parlerà dei diritti civili, del cambiamento climatico, della sicurezza, della povertà e soprattutto il grande tema della pace che tutti noi oggi cerchiamo…. Sarà un’occasione per me preziosa per confrontarmi con i Leader di domani…”. A questo punto Myrta Merlino ha dato appuntamento ai telespettatori a lunedì: “Ci vediamo lunedì, mentre domani ci sarà Giuseppe Brindisi…”.

