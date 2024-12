“Come dispiace, povero Tommaso”. Grande Fratello, MariaVittoria cambia idea ancora una volta e quello che dice ad Alfonso fa quasi impressione, se lo andiamo a confrontare a quello che la ragazza ha detto nelle poche ore precedenti a questa dichiarazione. Ma facciamo un passo indietro, perché per capire tutto quello che sta capitando dobbiamo ripercorrere la storia d’amore, se così vogliamo chiamarla, tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti. La vicenda è stata caratterizzata da alti e bassi, tensioni e momenti di intensa connessione.

Sin dall’inizio del programma, la loro relazione ha catturato l’attenzione del pubblico, diventando uno dei temi principali delle discussioni tra i fan. Tommaso e Mariavittoria si sono avvicinati rapidamente, creando un legame che sembrava promettente. Tuttavia, le dinamiche della Casa hanno messo a dura prova il loro rapporto. Dopo dieci giorni trascorsi nel Tugurio, Mariavittoria ha sviluppato un’intensa amicizia con Alfonso D’Apice, un’altra concorrente. Questo nuovo legame ha generato gelosia in Tommaso, che ha iniziato a percepire un allontanamento dalla ragazza.





Durante una delle puntate, Mariavittoria ha rivelato di non essere innamorata di Tommaso, nonostante avessero condiviso momenti intimi. L’arrivo di Alfonso ha complicato ulteriormente la situazione. Mentre Mariavittoria si sentiva confusa riguardo ai suoi sentimenti per Tommaso e Alfonso, quest’ultimo ha cercato di mantenere un atteggiamento amichevole. Tuttavia, la tensione era palpabile. Tommaso ha espresso la sua paura di essere una “scelta” tra due persone, sottolineando il suo desiderio di non essere messo da parte.

Questo triangolo amoroso ha portato a confronti accesi tra i tre protagonisti, con Mariavittoria che cercava di chiarire le sue intenzioni. Ora però sono Alfonso e MaVi a coalizzarsi contro Tommy, dopo che stanotte la dottoressa e l’idraulico hanno limonato duro in giardino. I due stanno facendo passare l’idea che il Franchi sia un ‘mostro’ con la ragazza, che la controlli compulsivamente e che le stia facendo del male con la sua pressione. Ma gli utenti non ci stanno a questo tipo di narrazione e si lamentano sui social.

Siamo stanchi di vedere un ragazzo per bene come Tommaso passare per quello che non è! Piuttosto fategli vedere le cessate fatte e dette da MariaV. (e Alf.) alle sue spalle! https://t.co/tWJxChOivz — 𝐶𝑎 (@caaa0000) December 18, 2024

Scrive un utente: “Siamo stanchi di vedere un ragazzo per bene come Tommaso passare per quello che non è! Piuttosto fategli vedere le cessate fatte e dette da MariaV. (e Alf.) alle sue spalle”. Un altro invece: “@GrandeFratello state facendo passare una narrazione totalmente sbagliata della realtà! Tommi non è il mostro descritto da Alf. e MariaV. e chi segue la diretta lo sa benissimo! Sono settimane che cercano di infangare T. per uscirne bene loro 2. Basta!”. Povero Tommaso.

