Il Grande Fratello si avvicina alla sua attesissima finalissima, prevista per il 31 marzo. Questa diciottesima edizione, seppur non brillando negli ascolti serali su Canale 5, continua a catalizzare l’attenzione degli appassionati del reality, soprattutto sui social, dove impazzano i sondaggi per decretare il possibile vincitore. Uno dei sondaggi più seguiti, lanciato dalla pagina X “GF Vip”, ha messo a confronto le concorrenti femminili più forti di questa edizione: Helena Prestes, Shaila Gatta, Zeudi Di Palma e Stefania Orlando.

I risultati parlano chiaro: Zeudi Di Palma, ex Miss Italia, domina con un netto 58% delle preferenze, posizionandosi come la favorita per la vittoria. Helena Prestes, con il 36% dei voti, si colloca al secondo posto, superando nettamente la sua rivale Shaila Gatta, che si ferma solo al 5%. In fondo alla classifica troviamo Stefania Orlando, il cui gradimento si attesta appena all’1%, rendendo quasi impossibile una sua ascesa verso la vittoria.

Grande Fratello, i sondaggi sul vincitore: in testa Zeudi, Helena supera Shaila

Il vincitore del Grande Fratello si porterà a casa un montepremi di 100mila euro, di cui la metà sarà destinata a un’associazione benefica. L’attesa per la finalissima cresce, con il pubblico diviso tra il sostegno per i propri beniamini e la curiosità di scoprire chi riuscirà a conquistare il titolo di trionfatore assoluto.

Nel frattempo, Mediaset si prepara già a voltare pagina con un nuovo format destinato alla prima serata di Canale 5. A partire da aprile, Ilary Blasi sarà al timone di “The Couple”, un innovativo reality show che vedrà protagoniste coppie di personaggi famosi, molti dei quali già volti noti delle passate edizioni del Grande Fratello Vip.

Il nuovo format promette di mantenere alta l’attenzione del pubblico, con dinamiche di gioco che metteranno alla prova non solo la resistenza individuale, ma anche la complicità tra i concorrenti. In attesa di scoprire chi sarà il vincitore del GF 2025, il pubblico si prepara dunque ad accogliere una nuova sfida televisiva all’insegna delle emozioni e delle strategie di gioco.