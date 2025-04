“Lui al posto di Guillermo Mariotto”. Mancano ancora diversi mesi all’inizio della nuova edizione di Ballando con le Stelle, ma già si rincorrono le voci su possibili cambiamenti nel cast. Questi rumors si ripresentano puntuali ogni anno, ma stavolta ad animare ancora di più il dibattito c’ è il caso Mariotto.

La fuga in diretta dallo studio da parte dello stilista è stato uno degli episodi più discussi della scorsa edizione. Un gesto improvviso che ha lasciato il pubblico, la giuria e la stessa Milly Carlucci sorpresi e interdetti. In seguito, la conduttrice ha dichiarato di averlo perdonato, sottolineando come il loro sia un rapporto profondo e duraturo, quasi familiare. Eppure, la riconferma dello stilista in giuria è rimasta per mesi sospesa in un limbo, alimentando ipotesi, suggestioni e retroscena.

“Al posto di Mariotto”. Giuria di Ballando con le Stelle, il nome del vip e Milly Carlucci interviene per chiarire

In questo clima di incertezza, è cominciato a circolare anche il nome di un potenziale sostituto: Enzo Miccio. Secondo i beninformati, il celebre wedding planner e volto tv potrebbe prendere il posto di Mariotto. La voce è arrivata fino alla redazione di Novella 2000, e il direttore del settimanale ha deciso di chiedere direttamente all’interessato:

“Gli ho domandato se davvero sarà a Sognando Ballando, lui mi ha detto: ‘Sarei tanto contento se fosse vero e mi chiamassero, però che lo dicessero anche a me’. A me dicono in continuazione che lui ci sarà. In passato ha già partecipato allo show, ma come ballerino. Lui dice che non ne sa nulla, ma è molto strano che arrivino così tante voci in merito. Ma di chi potrebbe prendere il posto, di Mariotto?”

Una domanda che ha acceso ancora di più l’attenzione su un possibile passaggio di testimone, anche se la diretta interessata, Milly Carlucci, ha preferito mantenere un certo riserbo. In una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi, la conduttrice ha confermato il ritorno della giuria storica – o quasi. Non ha infatti voluto sbilanciarsi su Mariotto, lasciando la porta aperta a ogni possibilità.

“Se rivedrete la giuria? Certo!”, ha risposto Milly. “Chi può decidere se un maestro sia adatto al programma se non chi ne ha visti passare tanti, in questi anni? Sceglieremo un candidato che sia adatto non soltanto per professionalità, ma anche per carattere, carisma, forza mentale. Fare il maestro a Ballando significa mettersi in gioco, gestire un rapporto con i vip e con la giuria, reggere la pressione. Se ci sarà anche Mariotto? Lo vedremo se tornerà al suo posto, è sempre imprevedibile. Io, dopo la fuga, l’ho perdonato. Siamo una famiglia, siamo persone che si tengono per mano, sia in trasmissione che dietro le quinte. Mariotto ha avuto un momento non facile e siamo stati al suo fianco, perché gli vogliamo bene e lo stimiamo”.

Infine, la conduttrice ha voluto mettere a tacere in modo netto una delle voci più insistenti: quella dell’arrivo di Enzo Miccio al posto di Mariotto. “Se è vero che arriverà lui, come hanno scritto in tanti? Voglio bene a Enzo, ma la giuria non si tocca”.

Una smentita categorica, che però non ha fermato il chiacchiericcio. Per ora, quindi, il futuro di Mariotto rimane avvolto nel mistero, anche se le parole di Milly sembrano far intuire che il suo ritorno sia ormai solo questione di tempo.