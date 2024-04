Uomini e Donne torna regolarmente in onda dopo la breve pausa pasquale ma i protagonisti non hanno fatto alcuna vacanza. Le registrazioni sono andate avanti anche nei giorni di Pasqua e di Pasquetta e proprio dalle anticipazioni di lunedì primo aprile arriva un grosso colpo di scena nel trono di Ida Platano. Come è noto, è rimasta con due corteggiatori, Mario e Pierpaolo.

Con il secondo ci sono stati grandi riavvicinamenti ultimamente. Lui l’ha anche sorpresa in salone, a Brescia, lasciandola spiazzata. Con il primo, invece, ci sono da sempre alti e bassi. Mario è arrivato a Uomini e Donne a novembre scorso e Ida l’ha subito notato tra tutti i corteggiatori in studio. Quindi è iniziata una frequentazione, sembrava, sotto i migliori auspici.

UeD, colpo di scena Mario

Ma dopo le vacanze di Natale alla tronista sono arrivate segnalazioni su segnalazioni sui contatti che Mario avrebbe avuto con altre ragazze nel periodo in cui era già un suo corteggiatore. E per qualche settimana lo speaker radiofonico è rimasto a casa perché eliminato da Ida, poi su sia richiesta è tornato.

Non è tornato subito il sereno però, anzi. Anche nell’ultimo periodo tra i due ci sono state molte liti e anche proteste per gli avvicinamenti che lei ha avuto a Pierpaolo. Arriviamo a lunedì, quando, fa sapere il blogger Lorenzo Pugnaloni su Instagram, Mario è andato via in preda all’ira.

Poi è rientrato e, qui arriva il colpo di scena, ha chiesto a Maria De Filippi due sedie al centro dello studio per avere un faccia a faccia con la tronista di Brescia. Accontentato dalla padrona di casa, il corteggiatore si è dichiarato, confessando quindi a Ida Platano di essersi innamorato di lei. Sarà lui la scelta?