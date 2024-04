Un fiocco rosa nella grande famiglia di Uomini e Donne: l’ultima arrivata si chiama Ludovica Grace. L’annuncio è arrivato via Instagram con due bellissime fotografie postate dalla neo mamma bis. Bis perché prima della femminuccia era arrivato il maschietto, Leonardo. Nel dating show di Maria De Filippi era arrivata nel 2017 per corteggiare l’allora tronista Marco Cartasegna, che all’epoca condivideva quell’esperienza con altri due storici protagonisti, Rosa Perrotta e Luca Onestini.

L’esperienza a Uomini e Donne fu breve ma intensa. Le esterne con Marco Cartasegna, che alla fine scelse Federica Benincà, erano condite da una bella lotta tra forti personalità ma il suo percorso da corteggiatrice terminò in poco tempo perché decise di lasciare la trasmissione. Tornò così a dedicarsi agli studi e al suo lavoro di modella.

Fiocco rosa a UeD, è nata Ludovica Grace

I fan più appassionati di Uomini e Donne avranno già capito che stiamo parlando di Larisa Pop. Lasciata la trasmissione di Maria De Filippi per dedicarsi agli studi e alla sua carriera di modella, è apparsa su Playboy Italia nel 2018, mentre l’anno successivo ja iniziato una nuova attività aprendo un’agenzia di luxury real estate.

Sul fronte sentimentale, da anni nel cuore dell’ormai ex corteggiatrice c’è Fabio Fanani, con cui ha messo su famiglia. Nel 2022 è arrivato l’annuncio del primo figlio in arrivo, nato ad agosto dello stesso anno: “3-08-2022 arrivi tu. Un amore così grande e inspiegabile. Pura magia. Benvenuto al mondo baby L. Mamma e papà ti amano immensamente”.

Il primogenito di Larisa Pop si chiama Leonardo e da poco è diventato un fratello maggiore. Perché come anticipavamo in apertura è arrivata anche una bambina, Ludovica Grace. La neo mamma bis ha anche filmato il loro primo incontro: “L’emozione più bella dopo avervi visti nascere è assistere al primo incontro tra voi; fratelli, complici e uniti per il resto della vita”.