Problemi all’Isola dei Famosi. A lanciare la bomba su quello che starebbe accadendo in Honduras è stata Deianira Marzano. Poco fa l’influencer napoletana ha parlato di Alessandro Iannoni, spiegando che il figlio di Carmen Di Pietro potrebbe abbandonare l’Honduras. La seconda bomba è che ci sarebbero dei positivi al Covid all’Isola dei Famosi.

Secondo l’influencer Deianira Marzano gli autori dell’Isola hanno organizzato una serie di sorprese per alcuni naufraghi, ma il piano dovrebbe saltare a causa di alcuni casi di positività al Coronavirus: “Parrebbe che ci sia in Hoduras qualche positivo al Covid! Per cui le tarantelle con ‘i nuovi ospiti amici’ di oggi saranno rimandate a venerdì“.





Positivi Covid all’Isola dei Famosi: la notizia di Deianira Marzano

Sempre Deianira Marzano ha scritto una nuova storia su Instagram dando altri dettagli: “Per motivi non ancora pervenuti le tarantelle con ‘i nuovi ospiti amici’ di oggi saranno rimandare a venerdì“, ha detto l’influencer napoletana. Poco prima Deianira Marzano aveva parlato di Alessandro Iannoni.

Il figlio di Carmen Di Pietro, grande protagonista di questa edizione del reality e particolarmente apprezzato dal pubblico web potrebbe tornare in Italia e non firmare il prolungamento del contratto fino al 27 giugno, data della finale del reality. L’Isola andrà in onda anche venerdì 27 maggio e come riportato da davidemaggio.it, il reality si scontrerà con l’appuntamento speciale con Mara Venier e la sua Domenica In di sera.

“Domani è l’ultimo giorno per firmare il contratto isola per decidere se continuare o meno. In Honduras anche l’amico di Alessandro, che non vuole firmare, per convincerlo!”, queste le parole dell’influencer. Stasera si scoprirà la decisione di Alessandro Iannonie se all’Isola ci sono positivi al Covid come annunciato da Deianira.

“Abbandona il programma”. Il naufrago pronto a lasciare l’Isola: “C’entra una firma”