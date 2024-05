Bruttissima notizia all’Isola dei Famosi, a poche ore dalla nuova puntata in diretta. Joe Bastianich ha dovuto andarsene, almeno per il momento, perché ci sarebbero dei problemi di salute. Non sarebbe stato affatto bene e ora sono emersi dei dettagli preoccupanti sul suo conto. A riferire tutto è stata una compagna di avventura, che ha rivelato i particolari su una notte alquanto tormentata.

Infatti, durante una delle nottate trascorse all’Isola dei Famosi, Joe Bastianich si è sentito male e i suoi problemi di salute si sarebbero palesati in maniera clamorosa. E sicuramente Vladimir Luxuria avrà il compito di informare il resto dei naufraghi e anche il pubblico da casa su cosa sarebbe accaduto davvero. L’ansia dei telespettatori ha raggiunto il massimo.

Isola dei Famosi, per Joe Bastianich problemi di salute: “Lui è stato malissimo”

Dunque, situazione tesa all’Isola dei Famosi con Joe Bastianich colpito da problemi di salute rilevanti. A parlarne è stata Valentina Vezzali: “Ha vomitato tutta la notte, non ha digerito la farina. Gli ho consigliato di fare dei controlli. Ragazzi, stanotte è stato davvero male, ha vomitato l’anima e l’hanno portato via. Ha iniziato a vomitare quando voi siete andati via”.

Joe ha confermato di aver vomitato tantissimo, prima di essere trasportato via per i necessari controlli medici. La Vezzali ha aggiunto: “Io ce l’avevo a fianco e gli ho suggerito di fare un controllo, meglio che si faccia vedere. Ora sono cotta, non ho dormito niente con il fuoco che di tanto in tanto si spegneva”.

Nella serata del 13 maggio, quando inizierà la puntata in diretta, presumibilmente Vladimir ci farà sapere quali siano attualmente le condizioni di salute di Joe Bastianich, che già ad inizio mese aveva accusato dei malesseri.