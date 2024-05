Notizia pessima per i naufraghi a poco dalla nuova puntate dell’Isola dei Famosi. Che dopo lo stop di giovedì scorso torna in diretta, sempre in prima serata su Canale 5 lunedì 13 maggio. Il pubblico aspetta di conoscere il nome dell’eliminato della settimana: chi esce tra Artur Dainese, Rosanna Lodi e Samuel Peron? Secondo i sondaggi di ForumFree Rosanna sarà la concorrente che tornerà a casa perché ultima con il 29,44% delle preferenze. Nell’ultima sfida, tuttavia, Rosanna è risultata la preferita con il 34%, quindi la partita è ancora aperta.

Non solo. I telespettatori vogliono anche sapere chi siano i nuovi concorrenti. La notizia gira da tempo, poi è arrivata l’ufficialità. Manca solo di capire chi approderà in Honduras e sconvolgerà gli equilibri già precari dei gruppi. Già, nelle scorse ore è arrivato un comunicato pesantissimo indirizzato ai naufraghi. Un altro, dopo quello di qualche giorno fa per cui, a fronte di una violazione del regolamento erano stati tutti punti con una porzione di riso in meno.

Leggi anche: “Cambia di nuovo tutto”. Isola dei Famosi, la produzione ha deciso poco fa





Isola dei Famosi, notizia pesantissima per i naufraghi

È successo di nuovo. Una concorrente ha infranto il regolamento della trasmissione e gli autori sono stati costretti a prendere una decisione drastica. Nel dettaglio Valentina Vezzali è stata beccata a parlare con un membro dell’altro gruppo in un orario non permesso. Ed è scattata una punizione ancor più severa della volta scorsa.

La produzione dell’Isola dei Famosi ha deciso di spegnere il fuoco per 48 ore, impedendogli di poterlo riaccendere. No fuoco equivale, in poche parole, a no cibo per 48 ore e la cosa, a maggior ragione a ridosso della puntata dove ci sono anche le sfide, ha generato tanto malcontento tra gli altri naufraghi.

"Il fuoco sarà spento per 48 ore" 🔥🔥

Greta legge il comunicato dello Spirito dell'#Isola alla sua squadra… pic.twitter.com/ihY8jVHDjz — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 13, 2024

“Lo sciopero della fame lo faccio a prescindere”

Edoardo Stoppa zittisce Valentina e Greta si lamenta della sua affermazione#Isola pic.twitter.com/EYNb83GELV — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 13, 2024

Valentina è subito intervenuta smentendo di aver parlato con l’altro gruppo, poi però ha ammesso di essersi lanciata degli sguardi con Matilde Brandi, ma di non aver comunicato con lei a parole, forse a gesti. Greta Zuccarello, la leader del gruppo, ha letto il comunicato parlando di “una cosa veramente terribile” ed Edoardo Stoppa ha detto senza mezzi termini alla Vezzali di aver fatto una sciocchezza.