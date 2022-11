Un momento di gioco poteva trasformarsi in qualcosa di davvero preoccupante per un concorrente del GF Vip 7. Attilio Romita ha tentato di uscire dalla porta rossa, ma per gioco. Era infatti in atto uno sciopero finto contro la produzione del programma. Quasi tutti i gieffini infatti si sono diretti verso l’uscita e hanno cominciato a urlare “Scioperiamo o no? Scioperiamo sì o no?”. I ragazzi, capitanati dal noto giornalista, hanno iniziato a battere sulle pareti e cantare cori. Poi però, ad un tratto, l’uomo ha aperto davvero la porta rossa ed è uscito per un istante.

L’uomo ha senza dubbio superato la soglia e raggiunto il breve corridoio presente che dà poi alla seconda: quella che esce proprio dalla casa. Naturalmente in tanti si sono preoccupati e gli sguardi dei colleghi lo dimostrano, ma anche fuori dalla casa, molti fan hanno temuto l’eliminazione coatta del giornalista. Luca Onestini ad esempio ha chiesto subito ad Attilio di rientrare dentro, perché “non si sa mai”.

Leggi anche: “Espulsione immediata dal GF Vip”. Charlie e Antonino, frasi choc all’orecchio. Ma si scopre





Attilio Romita ha tentato di uscire dalla porta rossa

In effetti, da regolamento, chi oltrepassa la porta rossa dovrebbe essere eliminato dal gioco ma attenzione. In realtà Romita non è uscito dalla casa, visto che ce ne sono due di porte, anzi. Un fatto già successo nelle precedenti edizioni. Come dimenticare infatti quando Tommaso Zorzi e Stefania Orlando volevano lasciare il programma.

E come non citare la famosa uscita dalla porta di Alex Belli. In effetti però, andando a spulciare meglio in regolamento, sembra chiaro l’eliminazione avviene soltanto quando si sorpassa la linea della seconda porta, quella d’uscita. Insomma, Attilio Romita e tutti gli altri possono stare tranquilli perché non succederà nulla di tutto ciò.

Non lo sciopero al GF e Attilio apre per sbaglio la Porta Rossa😂 #gfvip pic.twitter.com/j0JQx9YVt3 — 赤 Red Bengala (@RedBengala) November 27, 2022

Tra l’altro in molti hanno notato uno strano movimento della porta, come se fosse stata la stessa ad aprirla (per cogliere di sorpresa i concorrenti). In effetti dal video non sembra esserci alcuna forzatura da parte di Romita, se non battere le mani e cantare. Insomma uno scherzo da entrambe le parti: lo sciopero dei vipponi e lo scherzo della porta della produzione del GF Vip. Giustamente, se non si divertono così…

Leggi anche: “Io con te ci sto”. GF Vip 7, notte d’amore: Edoardo Tavassi si è lanciato