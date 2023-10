Myrta Merlino, poco più di un mese esatto dopo l’inizio della sua avventura a Pomeriggio Cinque Mediaset rompe il silenzio con un comunicato ufficiale. Della possibile chiusura del programma si è parlato e non poco. Nelle scorse ore il sito Dagospia e in particolare il giornalista Giuseppe Candela avevano scritto di possibili scossoni a Mediaset. Sulla questione era intervenuto anche il potente agente Lucio Presta: “Vorrei rasserenare Dagospia che Pomeriggio 5 non cambierà conduzione che resterà a Myrta Merlino”.

E ancora: “Se ne faccia una ragione perché altrimenti le sue già precarie condizioni psicologiche potrebbero aggravarsi”. Parole che sembravano aver gettato acqua sul fuoco. Parole alle quali si aggiungono quelle del direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri che oggi, 6 ottobre, ha deciso di fare un bilancio, tramite comunicato stampa, di questo primo mese di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque.





Pomeriggio Cinque, Myrta Merlino promossa dopo il primo mese

“Ottimo bilancio per il primo mese del nuovo ‘Pomeriggio Cinque’ con Myrta Merlino. Dal debutto di lunedì 4 settembre a oggi è stato seguito da una media di 1.314.000 telespettatori che sfiora il 17% di share, e che sale al 19% sul target commerciale (15-64 anni), il più interessante per gli investitori pubblicitari. Ancora meglio tra i giovani 15-34enni, dove il programma cresce fino a oltre il 24% di share”.

“Ringrazio Myrta Merlino che ha portato una forte impronta giornalistica nella conduzione del programma, unita alla capacità di partecipare con empatia alle storie affrontate in puntata. Un grazie anche a tutto il team giornalistico e produttivo di Videonews che ogni giorno contribuisce a confezionare un prodotto che arricchisce l’offerta di day time di Canale 5”.

Nonostante le voci, quindi, il programma sembra reggere ebbene. Eppure è innegabile che la nuova versione di Pomeriggio Cinque stenta a decollare. Se la prima parte della trasmissione registra tra il 17% e il 18% di share, nella seconda parte ci sono spesso cali drastici (in certi casi fino al 12/14%). Anche per Barbara D’Urso, poi, Scheri usò parole simili. Poi tutti sanno come è finita.