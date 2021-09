Momento molto commovente e doloroso a ‘Pomeriggio Cinque’. Davanti a Barbara D’Urso l’ospite si è sciolta in lacrime e si sono vissuti degli attimi davvero molto forti. Il pubblico è rimasto colpito dalle sue parole e in tanti si augurano che possa essere risolta la situazione il prima possibile. Infatti, è stata raccontata una vicenda che ha del paradossale e che è irrisolta da troppo tempo. L’intervento della trasmissione di Carmelita potrebbe però rivelarsi fondamentale per chiudere questo triste caso.

Tensione in studio si è verificata invece qualche giorno fa. Una professoressa ha detto: “Non sono contraria al vaccino, aspetto la fine della sperimentazione nel 2023. Ho scelto di fare i tamponi fino a giugno e poi vedrò. Non sta a voi dire se sono civile o meno. Stiamo facendo una battaglia per far abbassare il costo dei tamponi”. Gli opinionisti in studio, tuttavia, non sono d’accordo e la tensione sale. E Caterina Collovati l’ha attaccata: “È un’egoista, lei può fare questa scelta perché la maggior parte degli italiani si è vaccinata”.

Durante la puntata del 30 settembre, Barbara D’Urso ha toccato l’argomento del disabile Francesco, che non può uscire dalla sua abitazione da sette anni perché non è mai stata installata la pedana per potergli permettere di scendere le scale. L’ascensore infatti non favorisce l’ingresso della sedia a rotelle del giovane originario di Milano. La pedana ha un costo di 11 mila euro. Il padre del ragazzo ha affermato: “Non voglio i soldi, voglio che mio figlio prenda una boccata d’aria. Vive praticamente in prigione”.





La sorella del disabile, che si chiama Barbara, non è riuscita a contenere le sue lacrime: “Per me è una questione di soldi, non è giusto che dobbiamo spendere 11 mila euro per una pedana di cui abbiamo diritto. Vorrei che mio fratello potesse venire alla cresima di mia figlia e invece non può, aiutateci”. Subito dopo aver ascoltato queste parole ricche di commozione, Barbara D’Urso ha preso la parola e ha promesso che farà tutto il possibile affinché questa situazione si concluda nel migliore dei modi.

Mentre concludeva lo spazio dedicato alla vicenda del disabile milanese, Barbara D’Urso ha dichiarato: “Capisco la dignità di tuo padre che dice che non è una questione di soldi, ma è diritto vostro e di tante persone che vivono la vostra stessa situazione avere uno scivolo per la sedia a rotelle. Faremo di tutto”. E probabilmente ne riparlerà nei prossimi giorni.