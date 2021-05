“Scusa, chi sei?”. Barbara D’Urso, imprevisto in diretta. Spunta qualcuno e lei blocca tutto

Ultima puntata di Pomeriggio Cinque quella di venerdì 28 maggio. Il talk condotto da Barbara D’Urso si ferma per la pausa estiva: dopo otto mesi in cui ha tenuto compagnia ai telespettatori, il programma va in ferie. Un periodo che servirà per ricaricare le batterie in vista della prossima stagione. Barbara D’Urso non ha nascosto il suo dispiacere e si è commossa.

“Come l’anno scorso Pomeriggio 5 prende una pausa estiva e noi torniamo i primi giorni di settembre” ha detto Barbara d’Urso. Non sono mancati i ringraziamenti a tutta la squadra di lavoro con diversi collegamenti ma nessuno in presenza. Si è trattato di una stagione difficile caratterizzata dalla pandemia: “orniamo, come sempre, fortissimi e unitissimi con Pomeriggio Cinque all’inizio di settembre. Ringrazio tutti per l’amore che mi avete dimostrato e avete dimostrato a tutti noi anche per questo quattordicesimo anno. Sono passati 14 anni e mi commuovo ancora come una deficiente”.

Durante la puntata c’è stato un piccolo imprevisto, mentre andava in onda lo spazio dedicato ai ritocchini dei vip. La conduttrice, infatti, ha intervistato in collegamento alcuni medici estetici. Barbara D’Urso ha intervistato il chirurgo plastico Alessandro Gualdi, spesso ospite nel salotto di Canale 5. Nel cuore del dibattito però, accanto al professore è apparsa una bimba. Barbara D’Urso, allora, incredula e anche un po’ sorpresa, ha bloccato subito l’intervista e ha chiesto a Gualdi: “È spuntata una bimba, chi è?”. Il medico le ha spiegato tutto: “Ti voleva salutare…”. E la piccola, a quel punto, ha salutato in camera la conduttrice.





Per quanto riguarda il futuro dei programmi di Barbara D’Urso c’è più di un’incognita. Stando alle parole della conduttrice Pomeriggio Cinque dovrebbe tornare a settembre dopo la pausa estiva. Mentre per quanto riguarda le altre trasmissioni tutto è nelle mani di Mediaset che sta riflettendo. Secondo Dagospia, infatti, Live – Non è la d’Urso non vedrà più la luce. E anche per Domenica Live non ci sono buone notizie. Infatti questo programma potrebbe lasciare spazio ad una trasmissione diversa, insomma ad un altro tipo di televisione.

A influire pesantemente sulle decisioni di Mediaset, ci sarebbe la forte contrazione degli ascolti del programma sistematicamente battuto da Domenica In di Mara Venier. Inoltre Pier Silvio Berlusconi starebbe facendo degli approfonditi ragionamenti per vedere come rimpiazzare Barbara D’Urso. E a tal proposito TvBlog rivela un retroscena che riguarda una big della tv italiana. Una conduttrice e showgirl che si è rilanciata dopo un burrascoso addio alla Rai e che si è fatta apprezzare al fianco di Maria De Filippi come docente ad Amici: si tratta di Lorella Cuccarini.