Attimi di tensione durante la puntata di Pomeriggio 5. Durante la trasmissione si parlava di green pass. Ospite in collegamento, un barista di Luino, in provincia di Varese, che ha appeso nel suo locale un cartello provocatorio: “Si entra senza green pass”. La giornalista inviata da Barbara D’Urso sul posto, intervista anche clienti seduti all’interno del locale: “Siamo senza green pass, il vaccino è più pericoloso del virus”, dice qualcuno. Naturalmente in studio gli animi iniziano a scaldarsi e qualcuno comincia a commentare l’accaduto.

Antonio Capranica, storico corrispondente da Londra e ospite di Pomeriggio 5, va su tutte le furie: “È una bestialità, il vaccino è sicuro e non è più pericoloso del virus. Non si possono far passare queste cose”. Gli fa eco, Carmelo Abbate che attacca il barista: “Il cartello che ha messo è davvero stupido”. Non si lascia però sopraffare il gestore del locale che replica: “Lei lo considera stupido, è una mia idea”.

A questo punto però è costretta ad intervenire Barbara D’Urso che riporta l’ordine a Pomeriggio 5 e gela il barista: “Se vi accavallate a casa non si capisce niente. Comunque nelle mie trasmissioni continuerò a dire che le regole si rispettano”. Per la padrona di casa, dopo gli ascolti in calo a fine stagione, si torna a sorridere con uno share in netta ripresa.





Proprio nella stessa puntata di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso ha condiviso un video inaspettato su Instagram. Nelle immagini, Barbara si trova dietro le quinte pochi minuti prima della messa in onda. “Barbara è caduto il collegamento. Ci sarà un altro inviato sul led”, dice una voce fuori campo.

Minuto di silenzio poi parte il conto alla rovescia: Barbara D’Urso fa il segno della croce prima di entrare in studio. Di buon auspicio per la puntata imminente. “Dopo anni di dirette, ancora si emoziona prima di entrare a Pomeriggio 5. Grande Barbara”. Ma poco dopo il video sparisce dai social. In ogni caso, i fan sono con lei. Insomma, sembra essere tornato il sereno all’interno di Mediaset tra la direzione e la storica conduttrice.