Paura nello studio di Pomeriggio durante la puntata andata in onda su Canale 5 giovedì 21 ottobre. Un forte boato ha spaventato la conduttrice Barbara D’Urso e gli ospiti in studio.

Come sempre anche questo pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Pomeriggio Cinque, il programma condotto da Barbara D’Urso tornato su Mediaset con il nuovo format ridotto dalle 17.35 alle ore 8.45 con più spazio per temi di attualità e cronaca.

Pomeriggio 5, forte botto nello studio

Rispetto alle scorse stagioni il programma della conduttrice partenopea ha infatti una durata quindi di venti minuti in meno. Un ulteriore ridimensionamento per la 62enne campana, dopo l’annuncio questa estate dello stop di Live – Non è la D’Urso e di Domenica Live, i suoi due programmi domenicali nella rete ammiraglia Mediaset.





Durante la diretta su canale 5 di giovedì 21 ottobre la conduttrice stava parlando con alcuni ospiti quando si è sentito un fortissimo scoppio che ha spaventato tutti in studio. “Cosa è successo?”, ha chiesto Barbara D’Urso non ricevendo nessuna risposta.

Sgomento e preoccupazione anche per gli autori e gli ospiti che aspettano informazioni da qualcuno. “Si è rotto un vetro, ma è tutto ok. Stiamo calmi”, ha spiegato dopo poco la conduttrice. “Siamo talmente pieni di energie positive che impazziscono anche i vetri”, ha commentato ironicamente Barbara D’Urso.