“Perché mi torturi?”. Domanda scomoda di Barbara D’Urso e che imbarazzo per il padre di Manuel Bortuzzo

La storia tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo continua a tenere banco. Le ultime uscite dell’ex nuotatore hanno di messo di nuovo tutto in discussione. Il ritorno della passione, baci e coccole sotto le coperte subito dopo la diretta, è già uno sbiadito ricordo. Manuel ha confessato di essere attratto da Soleil Sorge, che tra l’altro ha legato alla grande con Alex Belli. Non solo, Bortuzzo ha ammesso di non sapere se con la sua ex sia davvero finita. La confusione regna sovrana.

Nel frattempo Lulù non perde occasione per manifestare il suo interesse e i suoi sentimenti per Manuel. L’ultimo episodio ha visto la principessina tirar fuori dalla borsa un regalo proprio per il 22enne. Si tratta di un palloncino rosso: “È carinissimo – dice Lulù – C’è scritto ‘I love you’ e sto aspettando così lo regalo a Manu tra un po’ di tempo. È a forma di cuore, non è mai stato gonfiato”. Del Grande Fratello Vip e del rapporto tra i due si è parlato anche nella puntata di oggi, venerdì 29 ottobre, di “Pomeriggio 5”.

Ospite del programma condotto da Barbara D’Urso c’era anche il papà di Manuel Bortuzzo, Franco. Il 62enne, vero nome Francesco, ha parlato del flirt tra il figlio e Lulù Selassié. Ovviamente Carmelita non si è fatta pregare e ha fatto tantissime domande su questo rapporto al papà di Manuel. Il quale, a dir la verità, già si era espresso in termini inequivocabili, dicendo che secondo lui Manuel non poteva essere davvero innamorato di Lulù.





In ogni caso il fuoco di fila di domande di Barbara D’Urso è continuato e così ad un certo punto Franco Bortuzzo, piuttosto in difficoltà, ha esclamato: “Perché mi torturi?”. Chiaramente il papà di Manuel lo ha fatto con il sorriso sulle labbra e d’altro canto Barbara non si è mica fermata. Ha informato Franco che il figlio e Lulù si sono avvicinati di nuovo e tra i due c’è stato anche un bacio. Così la conduttrice ha chiesto a Franco un parere su questa storia.

A questo punto il papà di Manuel Bortuzzo ha risposto che preferisce non commentare le vicende private del figlio: “Manuel da quando è entrato al GF Vip ha già vinto. Non ho mai voluto parlare delle persone che hanno sparato a mio figlio, figuriamoci di una ragazza che gli ha dato un bacio. Mi astengo da queste cose. Sono piccolezze”. In realtà la stessa Barbara D’Urso ha fatto notare che qualche dichiarazione su Lulù l’uomo l’ha rilasciata. Al che Franco chiude il discorso: “Con tutto quello che sta dimostrando, continuare a parlare di un bacio… Sta portando avanti un messaggio importante”. E il messaggio è la voglia di vivere e di non arrendersi di Manuel. Come dargli torto?