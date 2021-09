Lite a Pomeriggio 5 tra Barbara D’Urso e una coppia di sposi no vax diventati marito e moglie il 16 settembre in una sala del Comune di Cesena. Sposi, testimoni e diversi partecipanti alla cerimonia si sono rifiutati di indossare la mascherina, mettendo in scena una vera a propria protesta e nella puntata di venerdì 14 settembre sono stati ospiti di Barbara D’Urso.

“State facendo terrorismo mediatico utilizzando il termine no vax”, ha detto lo sposo Carlo rivolgendosi alla conduttrice. I due sposi hanno organizzato un matrimonio senza green pass e senza mascherine e il caso è scoppiato anche in televisione.

Pomeriggio 5, lite tra Barbara D’Urso e gli sposi no vax

“Sono state nozze normalissime con amici e parenti” racconta Alessandra. “Siete vaccinati?”, chiede loro Barbara D’Urso. “È una domanda che va a ledere la privacy”, le risponde la sposa. Si difende la conduttrice: “È mio diritto chiedervelo, visto che l’argomento è questo. Avete il diritto di non rispondere”. “Rispondo se mi va”, ribadisce la donna.





La discussione continua ma degenera quando Carlo rivolge domande decisamente provocatorie a Barbara D’Urso: “Barbara faresti sesso con il cameraman?”. “Ma cosa c’entra questa domanda con quella sul vaccino?”, chiedono gli ospiti. “Sto cercando di mantenermi tranquilla”, dice la conduttrice, “Se voi avete il coraggio delle vostre azioni, guardate in telecamera ed è importante rispondere subito, non fare questa pantomima”.

Le cose, però, sono degenerate quando lo sposo Carlo ha iniziato a pronunciare alcune parolacce: “Voi giornalisti terrorismo utilizzano il termine no vax che non vuol dire una mazza. Avete rincogl… gli italiani”. Barbara D’Urso è intervenuta per chiedere di moderare il linguaggio ma lo sposo si è giustificato dicendo “Non ho detto una min…, ho detto una mazza”.A quel punto la conduttrice è sbottata: “No, non mi va più di parlare con voi. Siete troppo scostumati, chiudete, va bene così”.