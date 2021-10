Quella di Polina Kochelenko è una morte che non convince, soprattutto la madre della ragazza ed ex modella. La giovane è deceduta dopo essere annegata nella roggia Malaspina a Valeggio, in provincia di Pavia, il 18 aprile scorso. La donna, con alle spalle un’esperienza in televisione nel reality show “L’isola di Adamo ed Eva” in onda su Deejay Tv, era stata trovata senza vita nel corso d’acqua che dista circa 700 metri dalla sua casa.

Secondo gli inquirenti, e questa è la prima ipotesi che è stata fatta, è che la morte per annegamento (confermata anche dall’autopsia) fosse avvenuta per cercare di salvare la vita a due dei cani che stava portando a passeggio. Le piccole bestie, finite nella roggia e trascinati via dalla corrente, particolarmente forte in quel tratto, avrebbero spinto Polina a buttarsi nelle acque torbide. A quel punto la donna sarebbe poi rimasta a sua volta intrappolata per via della corrente, morendo soffocata. Le ricerche erano partite il sabato mattina e si erano concluse con la triste scoperta del cadavere della giovane.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Vigevano, che si occupavano del caso, Polina sarebbe uscita da casa insieme ai suoi cani, cuccioli di pastore tedesco. Da quel momento non si erano più avute sue notizie. Nel telefonino, trovato sulla riva della roggia Malaspina insieme alle chiavi di casa, erano state trovate diverse telefonate della madre che vive in provincia di Torino e che si era recata a Valeggio, denunciando la scomparsa della figlia.





Ed è proprio lei a non credere a quell’epilogo. Alla, questo il nome della donna, crede che dietro la morte di Polina ci sia il tentativo di furto dei cani. Gli animali, infatti, non sono mai stati ritrovati nel canale e pare che valessero migliaia di euro. A parlare del caso è stata anche Vladimir Luxuria, proprio ai microfoni di Federica Sciarelli di Chi l’ha visto.

“Non è annegata per salvare i cani, voglio sapere cosa è successo”: La mamma di Polina Kochelenko contro l’ipotesi della procura di #Pavia. Il corpo trovato il 18 aprile in un canale a #Valeggio. Dove sono finiti i due cuccioli di cane lupo che erano con lei? #chilhavisto pic.twitter.com/3XAmi5o80k October 6, 2021

“Polina era molto agile, la prima puntata cominciò con il suo Adamo che la aspettava sulla spiaggia e lei che raggiungeva l’isola a nuoto. Lei era molto abile nel nuoto, tant’è che quando lessi la notizia mi stupii del fatto che non fosse annegata in un mare in tempesta ma in una roggia“.