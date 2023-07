Polemica dopo l’eliminazione dei Gessetti a Reazione a Catena. Durante l’ultima puntata del programma condotto magistralmente da Marco Liorni, il pubblico ha storto un po’ il naso per delle cose che sono successe durante la serata. Ma andiamo con ordine. Dobbiamo dire, prima di tutto, che il trio di Firenze ha vinto la bellezza di 94mila euro e solo dopo ha lasciato il quiz show. Alla fine i Gessetti hanno dovuto lasciare il posto ai Pizzicarelli, nella puntata del 4 luglio. Gli è andata male la sfida con L’intesa vincente.

Ed è qui che il pubblico non ci ha visto più e si è rivoltato sui social per commentare, non di certo positivamente, l’operato della produzione del programma Rai. C’è da dirlo però, per onor di cronaca, in molti hanno notato che i Gessetti non sono stati bravi come sempre. Tutto è iniziato quando i Pizzicarelli sono riusciti a sorpassare i Gessetti proprio alla fine del gioco, azzeccando la settima soluzione.





Chiaramente il padrone di casa Marco Liorni, prima della fine del gioco ha sottolineato che il regolamento prevede che “non si possa rallentare nella costruzione delle frasi”. Subito dopo ‘I pizzicarelli’ hanno annuito. A quel punto si parte e la parola da indovinare è ‘geloso’. I Pizzicarelli dicono con calma: “Chi persona non possessiva… si”. Alla fine degli 8 secondi restanti, i ‘Pizzicarelli’ evitano chiaramente di pronunciare la soluzione. Il motivo è semplice, se l’avessero sbagliata sarebbero andati allo spareggio.

A quel punto Marco Liorni si rende conto della soluzione al limite e guarda spaesato il notaio. “Mi dicono tutto regolare”, conclude il padrone di casa. Niente da fare quindi, ‘Gessetti’ a casa e ‘Pizzicarelli’ tornano oggi. Come dicevamo non sono mancate le polemiche e tanti spettatori hanno deciso di lamentarsi ufficialmente sui social.

Astio? Mi ricordo che, a quelli prima dei gessetti, glielo avevano ribadito più volte “non rallentate” idem a loro, però a questi qua tutto ok. Ma anche no — 𝑻𝒂𝒎🦋 (@jsainzlipa) July 4, 2023

I pizzicarelli hanno rallentato e fanno cagare a sto gioco 😂 domani o dopodomani tornano a casa #reazioneacatena — MissAdry_ (@MissAd_) July 4, 2023

Mi dispiace moltissimo per i Gessetti! Mi stavano proprio simpatici!! #reazioneacatena — Marina 🦄🌹🍒 (@marina52182) July 4, 2023

Tutti fanno notare che il semplice fatto che Liorni si sia rivolto al notaio (per poi dichiarare che fosse tutto corretto), fa capire che si è assistito a un caso limite. In molti hanno quindi detto che il comportamento dei Pizzicarelli non è stato affatto corretto, ma il notaio la pensa diversamente. Marco Liorni anche, forse. “Da denuncia, i Pizzicarelli!”, scrive un utente inviperito sui social. Ma di scorretto c’è poco, sembra di capire.

