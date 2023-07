Barbara D’Urso non sarà più alla conduzione di Pomeriggio 5 e la notizia è stata annunciata da Mediaset con un comunicato ufficiale nel quale ha ringraziato “Barbara per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete”. Nel comunicato diffuso dal Biscione, si legge che il contratto della conduttrice scade a dicembre e che “Canale 5 e Barbara D’Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali”.

Che qualcosa non fosse concordata si è capito subito, soprattutto dopo il tweet della sorella di Barbara D’Urso, Daniela. “Solidarietà ad una donna che ha sempre rispettato l’azienda che fino a tre anni fa la mandava in onda ad ogni ora del giorno e anche in piena pandemia. Sarai sempre LA conduttrice, non una qualsiasi. Ci auguriamo per te nuovi progetti”. E ancora: “Solidarietà, punto. E facciamo rumore… cazz*!”. Ora è la stessa Barbara D’Urso a parlare e a spiegare cosa è successo davvero all’interno dei corridoi Mediaset. Lo ha fatto rilasciando una lunga intervista a Repubblica, nella quale si è tolta più di un sassolino dalla scarpa.

Leggi anche: “E che ca***”. Barbara D’Urso fuori da Mediaset, la sorella Daniela esplode e vuota il sacco





Barbara D’Urso contro Mediaset e Pier Silvio Berlusconi: “Addio? Non ho concordato niente”

“Il sentimento dominante? Il dolore, unito allo sgomento e alla rabbia. La cosa che mi fa più male è che non mi hanno permesso di salutare il mio pubblico. E con quel comunicato hanno fatto pensare che fossi d’accordo con la decisione. Io non ho concordato niente”. Barbara D’Urso ha commentato le parole del comunicato stampa Mediaset: “Canale 5 e Barbara d’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione televisiva l’artista non condurrà più Pomeriggio Cinque“.

Parole che però non sono state affatto concordate dalla conduttrice, che in realtà non sapeva niente della decisione di non affidarle più la conduzione di Pomeriggio 5. Barbara D’Urso è un fiume in piena: “Voglio dire la verità, far capire come sono andate le cose. Ne ho sopportate tante, forse un giorno le racconterò. Ho messo la testa sotto l’acqua perché lavoravo con passione, ma questa volta no“.

Nell’interrvista rilasciata a Repubblica Barbara D’Urso ha parlato anche della chiusura del Live – Non è D’Urso, decisa lo scorso anno prima della presentazione del nuovo palinsesto Mediaset: “Chiuso dopo tre stagioni a tre puntate dalla fine. Motivo? Mai saputo” e quella di Domenica Live. E ancora la promessa di un programma in prima serata mai arrivato. A questo punto Barbara D’Urso ha spiegato che il suo agente, Lucio Presta, ha chiesto la risoluzione del contratto ma Pier Silvio Berlusconi non ha accettato: “Pier Silvio Berlusconi è inamovibile: Barbara fino a dicembre è con noi, troveremo altre cose“.

“Il 28 vengo a sapere che dopo 15 anni non ci sarò più”, conclude. “I modi sono inaccettabili. Mi hanno ferito profondamente: prendi questa decisione senza dirmi nulla e senza darmi la possibilità di salutare i miei spettatori. Fabio Fazio è andato via e ha salutato tutti, come Serena Bortone. Io non ho potuto ringraziare nessuno. E il comunicato: non ho concordato niente, mi hanno lasciato a casa in pochi giorni”, ha concluso Barbara D’Urso.