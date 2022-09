Polemica al GF Vip 7 per quanto mostrato durante la puntata di giovedì 29 settembre. Durante l’appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini e con opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, oltre alle liti e alle discussioni, c’è stato spazio anche per le storie e le emozioni.

Giovanni Ciacci ha racconta al pubblico la storia della sua sieropositività ed è stava pura emozione quando l’esperto di moda ha potuto incontrare l’amica Adriana Volpe (lo scorso anno opinionista), che non ha risparmia frecciatine all’ex collega Sonia Bruganelli: “Sonia? Non mi è mancata”, ha detto la conduttrice, per poi regalarle un bavaglino con scritto su il suo nome per i suoi spuntini serali durante la diretta del reality. Il preferito del pubblico è Antonella Fiordelisi, che diventa immune alle nomination con altri 10 vipponi. In nomination finiscono Marco Bellavia, Giovanni Ciacci e Giaele De Donà. Ma torniamo alla polemica al GF Vip 7.

Polemica al GF Vip 7 per il video del malore di Cristina Quaranta

Il giorno prima della diretta Cristina Quaranta ha avuto un malore nella casa. La tranquilità della diretta si è interrotta con la grida di aiuto di Sara Manfuso e Carolina Marconi e una breve inquadratura della vippona sul pavimento. La regia ha deciso di staccare l’inquadratura, ma quei secondi sono bastati per fare preoccupare anche il pubblico da casa che segue i vipponi sul canale di Mediaset Extra.

Sul posto è arrivata anche un’ambulanza, poi la concorrente è stata fatta rientrare in casa e durante la diretta di giovedì 29 settembre Alfonso Signorini è tornato sull’argomento. In apertura di puntata il conduttore ha parlato con Cristina Quaranta chiedendole cosa fosse successo. “Non avevo digerito bene… mi sentivo come un peso, un blocco, e poi ho perso i sensi”, ha spiegato la vippona mentre andavano in onda le immagini che la mostravano in terra.

iniziamo già con il tatto di alfonso mandando in onda il video del malore di cristina#gfvip — marta // stryse stan account 🫶 (@iamxmarta) September 29, 2022

E proprio la decisione di mandare in onda il video ha scatenato la polemica contro il GF Vip 7. Molti utenti del web si sono scagliati contro gli autori e lo stesso Signorini: “Iniziamo già con il tatto di Alfonso mandando in onda il video del malore di Cristina”, “Vabbè Maddai poverina Cristina si poteva evitare di mandare in onda quel filmato. Sempre scelte di cattivo gusto”.