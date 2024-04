Valerio Staffelli è un inviato storico di Striscia la notizia, il tg satirico di Canale 5 ora condotto da Michelle Hunziker e Gerry Scotti. È il “re dei tapiri” e non solo. Da qualche tempo si occupa per esempio di smascherare borseggiatrici in azione a Milano e solo una settimana fa due di loro sono state inseguite e arrestate anche grazie alla presenza della troupe di Canale 5. È successo in piazza Gae Aulenti, a Porta Nuova: la vittima, 17 anni, si trovava seduta ai tavolini di un locale quando è stata avvicinata da due donne, nomadi, una con in braccio un bambino.

Le due hanno distratto la ragazza e con un foglietto di carta appoggiato sul tavolino hanno coperto lo smartphone della vittima e lo hanno sfilato. La ragazza se ne è accorta e ha subito rincorso le due, proprio come Valerio Staffelli con la sua troupe che si trovava in piazza e anche altri testimoni. Un inseguimento che si è concluso dopo diverse centinaia di metri, quando gli agenti chiamati dalla ragazza le hanno fermate.

“Sputi e insulti” contro Valerio Staffelli

Una 28enne romena con un figlio di 8 mesi è stata portata al carcere di Bollate, mentre l’altra, 18enne e connazionale, incinta, è finita a San Vittore. Entrambe hanno parecchi precedenti per furti e borseggi: “Conoscevamo le due donne: erano già state arrestate dopo un nostro servizio, ma dopo pochi giorni ci hanno segnalato che erano di nuovo in giro a rubare”, il racconto di Valerio Staffelli.

L’inviato ha avuto di nuovo a che fare con delle borseggiatrici come anticipa il sito di Striscia la notizia. Il servizio andrà in onda nella puntata di lunedì 15 aprile 2024, ma il programma anticipa che Valerio Staffelli è stato “colpito” da una pioggia di sputi e insulti da parte di alcune borseggiatrici.

Dopo aver ricevuto parecchie segnalazioni, Valerio Staffelli ha individuato, a due passi dal Duomo di Milano, due donne già pizzicate in precedenza a derubare turisti, e non solo, con la tecnica della cartina. Le ha quindi seguite per impedire loro di commettere altri furti, “è uscito allo scoperto”, si legge, ma come anticipato è stato raggiunto da una “pioggia di sputi, insulti e pure lancio di spazzatura”.