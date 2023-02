In questi giorni Uomini e Donne è fermo per il lutto di Maria De Filippi, ma a spuntare fuori in queste ore è stata Pinuccia. Ricorderete che la dama era stata cacciata bruscamente dal dating show di Canale 5, dopo che aveva avuto battibecchi furibondi con il cavaliere Alessandro. E la padrona di casa l’aveva esortata a non partecipare più al programma. E così è stato fatto davvero. In attesa che Queen Mary ritorni in studio in seguito alla morte di Maurizio Costanzo, si è scoperto tutto sull’ex protagonista di UeD.

Probabilmente non la vedremo più a Uomini e Donne, ma Pinuccia si è fatta notare eccome nelle ultime ore. E non è l’unica, infatti anche Biagio Di Maro è tornato alla carica. Non si è perso d’animo e ha deciso di pubblicare filmati su TikTok. L’utente Mario Brown ha commentato: “La svolta trash di Biagio” e ha postato un paio di filmati postati dall’uomo online. Andando a spulciare sul suo profilo social, possiamo subito notare che i suoi video sono molto visti, infatti ha totalizzato anche un massimo di oltre 500mila visualizzazioni.

Uomini e Donne, cosa ha fatto Pinuccia dopo l’addio

In tanti si sono domandati in queste settimane che fine avesse fatto dopo l’esclusione da Uomini e Donne. E Pinuccia ha deciso di mostrarsi pubblicamente sul social network Instagram. Non è seguitissima, anche se è quasi vicina ai 1000 follower, e nelle scorse ore ha postato una story. Oltre a far vedere una sua foto, ha anche scritto una didascalia rivolta ai suoi seguaci. E dopo tanto tempo trascorso in rigoroso silenzio, ora ha finalmente rotto il silenzio parlando per la prima volta dal brutto fatto.

Nel suo post social Pinuccia è apparsa sorridente e ha scritto: “Ciao a tutti, come state? Io sto abbastanza bene, vi mando un grosso abbraccio. Pinuccia“. Quindi, ha innanzitutto tranquillizzato tutti i suoi ammiratori, dicendo di stare in buona forma e ha subito chiesto la stessa cosa a tutte le persone che la seguono. Sicuramente avrà ricevuto moltissimi messaggi in privato, ma anche su Twitter c’è chi ha sottolineato questa novità personale nella vita della dama: “Il ritorno di Pinuccia“.

Ovviamente c’è ancora chi spera nel suo ritorno clamoroso nel parterre di Uomini e Donne, anche se appare decisamente molto difficile. Le nuove registrazioni del dating show certamente faranno riferimento alla scelta del tronista Federico Nicotera, che dovrà uscire con Carola o Alice.