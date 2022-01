“Solo per lui”. Pierpaolo Pretelli, arriva la svolta: la decisione della Rai è pazzesca

Prosegue il momento d’oro di Pierpaolo Pretelli. Da quando è uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip per lui sono stati solo successi sia nella vita pubblica che in quella privata. La storia d’amore con l’influencer Giulia Salemi prosegue a gonfie vele. I due non si staccano mai l’uno dall’altra come testimoniano le recenti foto sulla neve con tanto di baci appassionati a Madonna di Campiglio. A Tv Talk Pierpaolo Pretelli ha assicurato che vuole separare la carriera dalla vita di tutti i giorni. Da qui la scelta di non condividere troppi contenuti della propria sfera sentimentale su Instagram. Pierpaolo, d’accordo con la fidanzata, ha deciso di vivere il privato nella maniera più discreta e riservata possibile.

E poi ci sono gli impegni televisivi. Dapprima la partecipazione a Tale e Quale Show di Carlo Conti: in quell’occasione Pierpaolo Pretelli ha convinto il grande pubblico delle sue capacità di cantante e di uomo di spettacolo. Alcune sue imitazioni hanno convinto tanti come quella di Achille Lauro ad esempio o di Robbie Williams nel brano Rock Dj. La partecipazione al programma di Rai1 è stata il trampolino di lancio per Domenica In.

Mara Venier lo ha notato in tv e lo ha voluto all’interno del suo contenitore domenicale. La presenza di Pierpaolo Pretelli ha portato freschezza e vivacità al programma: i due sono molto legati, infatti pare che l’ex velino sia stato invitato a casa di Mara Venier con Alberto Matano, conduttore della Vita in diretta e grande amico della conduttrice veneziana. Altri rumors riportano che Pierpaolo Pretelli potrebbe far parte della prossima edizione del Cantante Mascherato, il programma di Milly Carlucci che andrà in onda da febbraio subito dopo il Festival di Sanremo.





Le buone notizie per Pierpaolo Pretelli non finiscono qui: stando a quanto riporta Dagospia, la Rai avrebbe deciso di promuoverlo con un programma tutto suo. Per l’ex gieffino sarebbe la realizzazione di un sogno in quanto ha sempre voluto affermarsi sul piccolo schermo come showman. Dagospia scrive: “Un programma in vista per Pierpaolo Pretelli in Rai. Mara Venier con il suo occhio lungo ci ha visto bene portandolo a Domenica In. La sua imitazione di Achille Lauro ha spiazzato tutti e ha dato idea ai dirigenti di promuoverlo con un programma tutto suo”.

Insomma la vita di Pierpaolo Pretelli sarebbe vicina a una clamorosa svolta in positivo. Nel frattempo continua a godersi il successo e l’amore al fianco di Giulia Salemi. Di recente i due sono stati a Parigi e Pierpaolo Pretelli ha scritto sui social: “Mi piace pensare che questo sia il primo dei tanti traguardi. Con oggi tiriamo la prima linea, e se guardo indietro per rivedere ciò che abbiamo costruito, vedo le nostre esperienze, i nostri viaggi.. e tutto mi rende fiero di ciò che siamo oggi. Siamo l’uno la forza dell’altro, siamo l’uno l’elemento che perfeziona l’altro. Amo questa complicità che c’è tra noi, ci rende una squadra invincibile, perché si attacca insieme e si difende insieme, tutto ciò che serve per proteggere l’amore che abbiamo sempre sognato, capace di farci emozionare ad un semplice sguardo, in qualsiasi momento”.