Prosegue il momento d’oro di Pierpaolo Pretelli. Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, per l’ex velino di Striscia la notizia è stato un crescendo di positività, dalla relazione con Giulia Salemi al brano “L’estate più calda” passando per la partecipazione a Tale e Quale show. Ha già imitato Ricky Martin e Sangiovanni e nella puntata di venerdì 1 ottobre ha interpretato “Me ne frego” di Achille Lauro.

La sua interpretazione ha stupito la giuria: “Achille Lauro trascina la voce, tu l’avevi più impostata. Secondo me, ad ogni modo, farai una grande strada, sei uno showman e sai imitare tantissime persone”, ha detto Cristiano Malgioglio. “Bravissimo, ti sei anche divertito. Hai tenuto il palcoscenico”, ha ribadito Loretta Goggi. Giorgio Panariello, invece, ha voluto soffermarsi su qualche discrepanza dal punto di vista estetico: “La voce uguale, fisicamente sembri Ivan Drago. Non puoi essere esile come lui, hai un fisicaccio”, ha sottolineato.

Una imitazione ben riuscita nel look e nella voce. Anche Carlo Conti ha apprezzato e su di lui si è espresso proprio Pierpaolo Pretelli: “Conti mi ha definito la rivelazione dell’anno e io sto volando”. E ancora: “La prima volta che ci siamo visti mi ha chiesto di mio figlio Leonardo (avuto con l’attrice Ariadna Romero, ndr). È molto simpatico ed è un’icona di professionalità. Spero di imparare tanto da lui”.





Poi ha parlato della sua nuova avventura nella trasmissione di Viale Mazzini: “Finora ho interpretato Ricky Martin e Sangiovanni e Achille Lauro. C’è grande sintonia con i coach, da Emanuela Aureli con le imitazioni, al mio insegnante di canto Antonio Mezzancella, al coreografo Fabrizio Mainini. Ho iniziato a fare le prime imitazioni in casa all’età di 6 anni”.

Per imitare Achille Lauro, Pierpaolo Pretelli si è presentato sul palco di Tale e Quale show ricoperto di tatuaggi e col mantello sopra la tutina aderente color carne, è salito sul palco per terzo per cantare sulle note di “Me ne frego”. Una esibizione che si è guadagnata una standing ovation parziale da parte del pubblico e i complimenti dei componenti della giuria.