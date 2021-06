Pierpaolo Pretelli continua a far parlare di sé. Lo ha fatto attraverso un’intervista a Superguida tv. L’ex velino, uscito dalla casa del Grande Fratello Vip con Giulia Salemi, sta vivendo un momento particolarmente felice. In barba ai più scettici che ritenevano come la loro love story fosse destinata a durare pochissimo. Nei giorni scorsi Pierpaolo Pretelli aveva annunciato l’uscita della sua nuova canzone, che si intitola ‘L’estate più calda’, che vuole candidarsi come uno dei tormentoni estivi.



Ma non è l’unica notizia ad aver elettrizzato i follower. Infatti, la bella notizia riguarda in un certo senso anche Giulia Salemi, la quale non sarà spettatrice passiva di questo evento magnifico. Infatti, sarà una delle assolute protagoniste del brano. Stando a quanto riportato dal settimanale ‘Chi’ di Alfonso Signorini, nel videoclip della canzone di Pierpaolo Pretelli ci sarà proprio Giulia Salemi. Le riprese del filmato in questione sono state effettuate alcuni giorni fa sull’isola di Ischia, in Campania. E nelle storie Instagram dell’ex velino di ‘Striscia la Notizia’ è infatti apparsa anche lei in un breve video.



Dunque, coppia non solo nella vita di tutti i giorni e a livello sentimentale, ma anche per quanto riguarda gli aspetti prettamente lavorativi. A Superguidatv Pierpaolo Pretelli ha rivelato come tutto con Giulia stia proseguendo alla grande. Frena sulla convivenza dicendo: “Ora ci godiamo l’estate, poi si vedrà”, e racconta di come i rapporti tra le due famiglie ora siano molto migliorati.







Poi Pierpaolo Pretelli ha parlato della sua amicizia con Andrea Zelletta dopo che l’ex tronista aveva rivelato di essere stato lui ad inviare l’ultimo messaggio a Pierpaolo Pretelli. “Io mi aspettavo una telefonata visto che l’ultimo messaggio è stato il mio. Una telefonata con un semplice perché hai fatto o detto questo. Io non credo di aver sbagliato nei suoi confronti”.



Ora arriva la riposta. “Abbiamo una vita diversa e viviamo in città diverse” ha riferito Pierpaolo Pretelli, per poi ammettere: “Capita che ci si perda”. Parole, quindi, che non lasciano alcun dubbio sul fatto che l’amicizia che ha legato per mesi i due coinquilini si sia ormai affievolita.