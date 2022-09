Piero Chiambretti in vacanza con la figlia Margherita. La piccola di casa cresce e il presentatore parla per la prima volta delle polemiche che l’hanno travolto per aver chiesto la riduzione dell’assegno per la figlia che passa ogni mese alla ex Federica Laviosa. Ma non solo. Nel corso di una lunga intervista per Oggi, Chiambretti racconta anche del rapporto tra papà e figlia.

Piero Chiambretti e la figlia Margherita. Piccole donne crescono e un cuore di papà lo sa molto bene. Margherita oggi ha 11 anni e con papà Piero sembra avere un ottimo rapporto di complicità oltre che di sconfinato affetto. Ne avrebbe parlato il presentatore per la prima nel corso di una lunga intervista per Oggi, spiegando anche alcuni dettagli di se stesso.





Piero Chiambretti e la figlia Margherita: com’è diventata oggi

“Sono state vacanze esagerate, 24 ore su 24. Veder crescere una figlia anche d’estate è impagabile, perché in inverno lei ha la scuola e io il lavoro… Adesso che ha 11 anni e una dimensione già avanzata del pensiero, Margherita mi fa domande, e dà delle risposte che sono peraltro utilissime nella costruzione del mio nuovo programma”, racconta Piero Chiambretti. (Piero Chiambretti, la decisione drastica e sofferta per la figlia Margherita).

E a proposito di nuovo programma presto Piero Chiambretti tornerà in tv alla conduzione de La carica dei 100 e 1: “È una scommessa che posso realizzare grazie alla fiducia di Pier Silvio Berlusconi, ma con tutta l’energia che i bambini e solo loro, in questo mondo depresso e depressivo, ci possono ancora dare. I bambini non hanno filtri, non hanno tessere di partito, non devono accontentare nessuno”.

Piero Chiambretti ha poi pensato di dire qualcosa sul clamore mediatico in seguito al contenzioso legale con l’ex moglie. Il conduttore avrebbe chiesto una riduzione dell’assegno di mantenimento della figlia: “Ho trovato veramente sgradevole il modo in cui sono stato trattato. Mi hanno trasformato nello strangolatore di Boston. Il fatto è che più un personaggio pubblico viene attaccato e infangato, meglio è per la vendita dei giornali. Per fortuna esiste la giustizia; per fortuna ci sarà un’udienza definitiva a settembre”.

“Perché l’ha fatto”. Milly Carlucci, tutti se ne sono accorti: il colpo basso a Maria De Filippi