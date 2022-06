“Sono costretto”. Piero Chiambretti, la decisione drastica e sofferta per la figlia Margherita

Le finanze di Piero Chiambretti, che ha chiesto la riduzione per il mantenimento della figlia, negli ultimi cinque anni hanno subito un netto crollo: è passato da 55 a 26 mila euro netti al mese. Le cattive notizie però per il conduttore non si limitano a queste. Dopo l’uscita di scena dal programma Tiki Taka, il suo futuro sul piccolo schermo non appare così roseo e si presume una pausa che non lo gioverebbe affatto.

Piero Chiambretti e il mantenimento per la figlia Margherita

Piero Chiambretti ha citato in tribunale l’ex compagna Federica Laviosa per chiedere al giudice la riduzione dell’assegno di mantenimento per la figlia Margherita. Oggi ci sarà l’udienza in tribunale e il conduttore ha chiesto di poter abbassare l’assegno da 3mila a 800 euro in quanto sospetta che l’ex compagna “utilizzi il contributo di mantenimento per sue personalissime spese”.

La riduzione per il mantenimento della figlia Margherita però non ha nulla a che vedere con le spese che il conduttore sostiene mensilmente per Margherita. Continuerà a pagare l’affitto della casa dove vive e la retta della scuola privata.

“Ma quanto gli somiglia?”. Piero Chiambretti presenta la figlia Margherita: “Per me è tutto”