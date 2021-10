Piero Chiambretti è amatissimo da tutti per le sue grandi doti da conduttore. Con la sua trasmissione ‘Tiki Taka’ ha raccolto la pesante eredità di Pierluigi Pardo e si è subito messo al lavoro con la massima determinazione per non deludere le aspettative. Gli sportivi e soprattutto gli amanti del mondo del calcio sono soddisfatti delle sue conduzioni, visto che mette al servizio del pubblico anche la sua immensa simpatia. Stavolta ha voluto svelare un lato inedito della sua persona.

Se infatti nel piccolo schermo lo vediamo decisamente estroverso e sicuro di sé nel portare avanti il suo prezioso lavoro, nella vita privata è sempre stato un uomo molto riservato e che ha preferito mantenere la privacy. Soltanto in occasione del decesso della madre, a causa del coronavirus, si era esposto più del solito manifestando ai suoi fan tutto il suo dolore per la sua gravissima perdita. Adesso però ha mostrato finalmente sui social network la figlia Margherita. E tutti sono impazziti.

Approfittando della sua autobiografia, ‘Chiambretti, l’autobiografia autorizzata dalla figlia’, Piero Chiambretti ha pubblicato sul suo profilo Instagram un paio di immagini della bimba, che ha otto anni. E ha parlato di lei in un modo assolutamente amorevole. Nella didascalia a corredo di una foto che l’ha immortalato insieme alla figlia, si è limitato a scrivere: “Lei è cresciuta e non me ne sono accorto”. Poi è entrata maggiormente nei dettagli, spiegando in un suo intervento pubblico che tipo di rapporto abbia.





I follower di Piero Chiambretti si sono subito accorti di un aspetto: Margherita è identica al papà, infatti la somiglianza è impressionante. Lui ha invece aggiunto sulla bambina: “Mi piacerebbe fare La repubblica dei bambini, con mia figlia ospite fissa o con un ruolo di disturbo rispetto a me. La sgrido poco, l’ultima volta è successo quando ha invitato a casa un’amica e hanno messo i piedi sui muri bianchi. Ma lì l’ho sgridata perché non aveva gestito da padrona di casa la presenza della sua amica”. La mamma della bimba è Federica Laviosa, con cui Piero si è lasciato nel 2016 e sparita nel mondo dello spettacolo.

E poi, parlando ancora della piccola Margherita, il conduttore Piero Chiambretti ha aggiunto: “Per me lei è tutto, amica, consigliere, complice e bersaglio. Lei è una palla di tenerezza e vitamina e quando siamo insieme, io mi sento meglio. Vive con la madre, ma il venerdì viene da me e passiamo insieme il weekend. Vuole dormire con me, aveva voluto un letto a castello per dormirci lei sopra e mia madre sotto”.