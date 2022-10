Pierluigi Diaco è tornato alla Rai con un nuovo programma, ma qualcosa non starebbe andando nella giusta direzione ed ecco spuntare una notizia bomba e decisamente molto negativa. Il conduttore televisivo sicuramente non pensava di dover fare i conti già con una situazione del genere, ma cambiamenti positivi non ce ne sarebbero stati e quindi la televisione pubblica italiana ha deciso di intervenire in modo molto forte. Lui è stato già informato, stando alle ultime indiscrezioni, e dovrà fare di tutto per risolvere il problema.

A proposito di Pierluigi Diaco e della Rai, il nuovo programma di Rai 2 che si chiama Bella Ma’ costerebbe una montagna di soldi, così come altissimo sarebbe lo stipendio del presentatore. Dagospia ha rivelato che una singola puntata di Bella Ma’ costerebbe circa 22mila euro. Se il dato fosse confermato, significherebbe che il programma è il più costoso del daytime di Rai 2 ma anche di molte trasmissioni in onda nel daytime feriale di Rai 1. Lui avrebbe percepito 20mila euro per l’ideazione del programma a cui andrebbero aggiunti 1.560 euro a puntata.

Pierluigi Diaco, la Rai sul nuovo programma: “Verso ridimensionamento”

A dare ora ulteriori informazioni su Pierluigi Diaco e sulla Rai ci ha pensato Oggi. Soffermandosi sul nuovo programma Bella Ma’, il giornalista Alberto Dandolo del settimanale ha affermato che i risultati della trasmissione sono tutt’altro che sensazionali e per questa ragione ha anticipato che la tv italiana pubblica sarebbe già intervenuta per cercare di ridurre al massimo le problematiche. Il presentatore è stato invitato a fare tutto il possibile per migliorare la situazione, prima che purtroppo possa essere troppo tardi.

Questo quanto scritto da Dandolo sul settimanale Oggi: “Lavori di ristrutturazione per il conduttore (che è anche ideatore della trasmissione Rai n.d.r.). La Rai ha chiesto di rimettere mano alla struttura e ai contenuti del format. Ha quindi deciso di correre ai ripari. Non si esclude che possa anche essere ridotta la durata del programma”. Si andrebbe dunque sempre più verso un ridimensionamento di Bella Ma’. Sicuramente non un obiettivo auspicabile da parte del presentatore, che proverà a invertire la tendenza.

Dal 2021 Pierluigi Diaco è anche conduttore di Ti sento sempre su Rai 2, mentre nel 2019 e 2020 ha presentato Io e te di notte e Io e te. Nel 2015 è stato un concorrente de L’Isola dei Famosi e dal 2011 al 2013 ha ricoperto il ruolo di opinionista a Domenica In. Per quanto riguarda il privato, dal 2017 è unito civilmente col giornalista di Tagadà, Alessio Orsingher.