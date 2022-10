Bella Ma costerebbe una montagna di soldi, così come altissimo sarebbe lo stipendio di Pierluigi Diaco: a rivelare l’indiscrezione è Dagospia, il giornale diretto da Roberto D’Agostino. Un programma, bella Ma, pensato da Diaco e voluto dalla Rai che però non sta dando i risultati sperati. Stroncato da più critiche, l’ultima di Aldo Grasso, il programma sta diventando un caso per la Rai. E dire che l’idea non sarebbe male.



Il punto di partenza è mettere a confronto la generazione boomer e la generazione Z, che semplificando, è il contrasto fra anziani e giovani, ma tutto ciò viene reso in maniera disordinata, disorganizzata, priva di senso e che, ovviamente fra smarrire lo scopo reale. “Né va meglio se le categorie si affrontano attraverso i quiz – scrive il Giornale di Sicilia in una sua terribile critica – Perché è l’esperienza che paga, sia in termini di età sia in relazione alle prove che si propongono. Certe volte BellaMa’ sembra un talent, altre volte un talk show”.

Bella Ma di Pierluigi Diaco costa 22mila euro a puntata



I numeri sono terribili tanto che più volte era circolata la voce di una possibile chiusura anticipata. Iniziato lo scorso lunedì 12 settembre, aveva ottenuto il 4,36% di share con 353.000 spettatori nel giorno dell’esordio e il 3% di share con 244.000 spettatori il giorno successivo martedì 13 settembre. Giovedì in piccola risalita con 285.000 spettatori (3.4%) poi costantemente al 3. Numeri poco rassicuranti anche in confronto a Bianca Guaccero che era stato chiamato a sostituire.



Ora Dagospia ha rivelato, “dopo aver consultato fonti attendibili” che che una singola puntata di Bella Ma’ costerebbe circa 22 mila euro. Se il dato fosse confermato, significherebbe che il programma è il più costoso del daytime di Rai2 ma anche di molte trasmissioni in onda nel daytime feriale di Rai1. E non basta qui.



Perché il sito parla anche dello stipendio percepito da Pierluigi Diaco facendo il paio ai numeri citati dal Foglio sono il quale il giornalista avrebbe percepito 20 mila euro per l’ideazione del programma a cui andrebbero aggiunti 1.560 euro a puntata (ne sono previste 163). Totale dello stipendio, 274.280 euro. Una montagna di soldi.

