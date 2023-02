“Tutti devono sapere”. Pierluigi Diaco, la concorrente scoppia a piangere dopo le parole del conduttore

Pierluigi Diaco fa commuovere la concorrente. Sono passati alcuni giorni da quando il conduttore è stato al centro di una serie di attacchi per quello che ha fatto durante una puntata di “BellaMa’”. Di fronte ad una donna presente in studio che si è lasciata sfuggira una parolaccia la reazione di Diaco è stata davvero veemente, tanto da meritarsi pure le frecciate di Fiorello che ha voluto prenderlo un po’ in giro. La signora ha detto: “Oh che pa*** che siete!”.

Pierluigi Diaco è subito intervenuto: “Oh, oh Raffaella, non si possono dire assolutamente parolacce. Te lo vieto e mi scuso col pubblico, ora chiedi scusa. Le parolacce non si dicono, soprattutto non si dicono qui da noi a Bella Ma’. Da domani sei in punizione per una settimana, non si possono proprio dire le parolacce in televisione. Questo non si può fare e veramente te lo dico, lo dico anche a tutti”. Ora lo stesso conduttore è stato protagonista di un altro momento inatteso.

Nella puntata di oggi, venerdì 17 febbraio, Pierluigi Diaco ha voluto dedicare un messaggio ad una concorrente. Spinto dal dottor web Domenico Restuccia il conduttore ha voluto salutare in modo davvero tanto sentito la giovane Chiara. La concorrente della Generazione Z, infatti, per motivi di lavoro dovrà lasciare il programma a partire da lunedì prossimo.

Pierluigi Diaco ha detto: “Noi siamo davvero una grande famiglia, al di là della retorica, ed oggi vogliamo salutare una ragazza meravigliosa, educatissima, piena di charme che da lunedì ci lascerà. Auguro a lei il meglio per il suo futuro professionale”. Subito lo studio è esploso in un fragoroso applauso, mentre la giovane Chiara non è riuscita a trattenere le lacrime rendendo ancora più speciale questo momento.

Poco prima Pierluigi Diaco, intervistando Rita Forte, è stato costretto a fermarsi più volte a causa della tosse e ha commentato: “Mi scuso con il pubblico per i miei colpi di tosse che sono costanti ma sono dovuti ad un vizio che malgrado i miei impegni non sono riuscito a superare che è quello del (fumo) ma prima o poi… È un impegno che ho preso davanti le telecamere, ma non lo riesco a mantenere questo impegno con me stesso facendo del male a me e a chi mi sta accanto, ma imparerò anche questa lezione dalla vita”.

