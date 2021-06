In casa Mediaset sono giorni frizzanti questi, i vertici del Biscione sono super operativi per impacchettare il palinsesto della prossima stagione, ai nastri di partenza a settembre. Nonostante siamo sicuri degli intoccabili come ad esempio Le Iene, Striscia la Notizia, GF Vip, altri sono stati rivalutati e sostituiti.

Cavalcando l’onda delle news, il mag Oggi informa che il numero uno di Cologno Monzese, Pier Silvio Berlusconi, si sarebbe ‘innamorato’ di una conduttrice/attrice e starebbe facendo di tutto per convincerla a guidare alcuni progetti. Di chi si tratta? Ve lo riveliamo noi.

Stiamo parlando della bella, simpatica e versatile Vanessa Incontrada. Oltre lei anche un altro personaggio big che sarebbe stato contattato per delle prime serate da coprire. Ma andiamo con ordine. Vanessa Incontrada sembra proprio che approderà a Canale Cinque dietro al bancone di Striscia la Notizia.





Questa chiacchiera non è nuova, già trapelata qualche settimana fa. Antonio Ricci avrebbe infatti puntato sull’iberica, mentre la sua controparte nel Tg satirico dovrebbe essere quello del comico Alessandro Siani. La novità sta nel fatto che, spiega oggi, Pier Silvio avrebbe in mente di affidare un altro show sempre a Vanessa Incontrada

Ciò che si bisbiglia nei corridoi Mediaset è che la stia corteggiando in modo serrato per convincerla a sposare un importante progetto. E mentre Domenica Live di Barbara D’Urso va verso l’archiviazione, con un rimpiazzo di prim’ordine: un programma guidato da Lorella Cuccarini, forse affiancata da Stefano De Martino, la bellissima Incontrada si fa attendere. Chissà!