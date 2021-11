Pier Silvio Berlusconi, il messaggio a sorpresa in diretta tv. Nessuno si sarebbe mai aspettato che in occasione della prima puntata dello show “D’Iva” l’ad di Mediaset potesse intervenire in persona. Un vero e proprio omaggio in onore della carriera della cantante. E la diretta interessata non ha trattenuto l’emozione.

Non capita tutti i giorni di sentire parlare l’ad di Mediaset, ma per l’occasione Pier Silvio Berlusconi non poteva che onorare la carriera di una donna che ha contribuito a scrivere la storia della musica e della televisione italiana.

Stiamo parlando proprio di Iva Zanicchi, a cui il messaggio di Pier Silvio è giunto sotto gli occhi di tutti. Ospite della prima puntata anche Silvia Toffanin, moglie di Pier Silvio Berlusconi, che in D’Iva ha realizzato una sorta di prima serata di Verissimo. Per l’occasione non poteva mancare una lettera che Pier Silvio Berlusconi ha pensato di scrivere per omaggiare la cantante.





“Carissima Iva, con questo messaggio voglio esprimere la gratitudine di tutta Mediaset per il tuo importantissimo lavoro in tutti questi anni. Con la tua simpatia e professionalità sei diventata una colonna portante della nostra televisione e hai scritto un pezzo di storia della televisione italiana”. E ancora: “Questa è l’occasione per dirti quanta stima ho di te”.

“In te vivono tre valori che ti rendono una persona unica: hai un grande talento, una grandissima voglia di lavorare che non ti è mai passata e, nonostante il successo, hai mantenuto una dote rara, l’umiltà. Per questo, cara Iva, celebrare su Canale5 la tua vita e la tua straordinaria carriera è per noi un onore vero. Grazie, grazie, grazie Iva! Sei una persona meravigliosa. Ti voglio bene“. Alle parole di Pier Silvio Berlusconi, Iva non poteva che mostrarsi visibilmente commossa. La cantante, pronta a soffiare 82 candeline, ha così ironizzato: “Meglio ora che dopo morta!“.